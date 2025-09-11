logo

Война с Россией Военные жалуются на дроны, поставляемые государством: «это шлак»
Военные жалуются на дроны, поставляемые государством: «это шлак»

Военные подчеркивают, что такие дроны подвергают опасности людей

11 сентября 2025, 15:16
Автор:
Недилько Ксения

Военные сил обороны Украины жалуются в сети на БПЛА, которые государство поставляет на фронт. В частности, проблема есть с дронами на оптоволокне. Об этом сообщил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Подавляющее большинство "государственных" дронов на оптоволокне – шлак. Никакого контроля качества перед закупками, похоже, не существует, есть только конкуренция на откаты.

60–70% — постоянные обрывы, исчезновение видео или управления", – отмечает он.

Он подчеркнул, что с таким подходом оккупанты скоро будут иметь преимущество над украинской армией.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что при ротах и батальонах БПЛА должны быть мастерские по изготовлению оптики.

"Ведь большинство коммерсов продают откровенный шлак + пилотам для использования необходимо иметь доскональное понимание матчасти дронов такого типа, что можно получить только с опытом, особенно на базе собственного подразделения.

По собственному опыту скажу, что эффективность своей оптики в разы лучше и пилоты более осведомлены, потому что они постоянно на связи с инженерами подразделения, производящими каждую катушку.

К тому же это будет намного дешевле", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на одном из сбитых "Шахедов" был найден полный набор оборудования из mesh-модема, антенн и камеры, позволяющих превратить его в FPV-дрон. Анализ отломков сбитых "Шахедов" показывает, что враг все чаще начинает использовать решения с mesh-модемами, а также начал устанавливать курсовые камеры. Об этом пишет издание Defense Express.



