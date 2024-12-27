Военные выскочили из удавки в Макаровке, но враг для них готовит новый мешок: подробности

На фронтах пока без изменений, украинские воины ценой сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил военный Николай Мельник. По его словам, наиболее сложный участок фронта это, конечно, Донбасс.

Бои в Донецкой области

"Не так давно наши войска выскочили из удавки Макаровки, как теперь новый мешок готовится в районе Великой Новоселки. Если враг перейдет трассу Времовка-Новоселка, то мы снова будем гордиться нашей устойчивой обороной, а потом долго разбираться оставили ли мы людей в окружении или нет", — сообщил Мельник.

По его словам, та же ситуация на Кураховском направлении. Противник пытается прорваться по направлению Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение кураховский выступ.

"Сейчас при том количестве дронов в том числе на оптоволокне, которое имеют россияне дорога на Курахово, это дорога отчаянных камикадзе", — отметил военный.

Севернее Курахово, враг продвинулся по фронту в 20км от Соленого к Солнцевому, и это уж очень плохой сигнал, свидетельствующий о слабости мягко говоря не одной бригады, добавил военный.

"В то же время проблема не в нашей слабости, а в не готовности общества признать факт неотвратимости войны на десятилетия. Мы уже сражаемся 10 лет. Будут перемирия и будут эскалации. Но россияне никуда не денутся. Если общество и в дальнейшем будет толеровать уклонистов и сзч-ов, а родители-командиры не наведут порядок в системе мобилизации, подготовки и организации боя, а государство не разберется с госзакупками и адекватностью бронирования, то последствия не понравятся всем", — подытожил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , покинут ли ВСУ Курщину до инаугурации Трампа.



