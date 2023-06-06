Военные выбивают окупантов из опорного пункта. Видео Юрий Голик

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Slava Kot
Украинские военные прицельным ударом обезвреживают вражеский опорный пункт. Видео работы 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского поделился в своем Facebook предприниматель и волонтер Юрий Голик, ранее передававший беспилотники бойцам.
Скриншот с видео
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Также он сообщил об очередной передаче тепловизоров 3-му батальону 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады и снайперам-пограничникам, работающим в настоящее время в одной из самых горячих фронтовых точек.
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