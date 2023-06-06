Военные выбивают окупантов из опорного пункта. Видео Юрий Голик

Украинские военные прицельным ударом обезвреживают вражеский опорный пункт. Видео работы 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского поделился в своем Facebook предприниматель и волонтер Юрий Голик, ранее передававший беспилотники бойцам.



Скриншот с видео

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"Довольно длинное видео, но оно дает понимание как работает подразделение ударных беспилотников. Разведка определяет приоритетную цель — в данном случае это ВОП врага. Дальше происходит наведение и координация удара. Непосредственно удар. Наблюдение за тем, как уцелевшие орки бегают и суетятся. Интересное зрелище ", – написал Юрий Голик.





Также он сообщил об очередной передаче тепловизоров 3-му батальону 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады и снайперам-пограничникам, работающим в настоящее время в одной из самых горячих фронтовых точек.







