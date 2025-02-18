Военные ВСУ рискуют оказаться в окружении одного из направлений

Россияне пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклы в Донецкой области. Впрочем, врагу не удается закрепиться массовыми группами на этих позициях на Юге Донбасса, отмечает Денис Бобков, старший офицер отделения коммуникации 37 ОБрМП в эфире КИЕВ24.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Поэтому шанс, что можно его выбить из этих населенных пунктов достаточно высок, объясняет Денис Бобков.

В направлении россияне используют бронированную технику вместе с пехотными группами, добавляет он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские подразделения уже попали в окружение на Кураховском направлении на юге Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

"То, о чем говорили все адекватные люди, за последние несколько месяцев произошло. На Кураховском направлении, судя по карте DeepState, противник прорвался в Улакли и пытается войти в Константинополь. Группировка украинских войск между Улакли и Дачным фактически оказалась в окружении", — рассказал Николай Мельник.

По его словам, украинским войскам придется выходить по коридору шириной в один километр, что практически невозможно сделать.

Также "Комментарии" писали , что связанный с Кремлем российский военкор заявил, что есть неподтвержденные сообщения о захвате российскими войсками Тополей на Харьковщине (на север от Купянска вблизи международной границы) и что российские войска захватили большую часть Двуречной (на север от Купянска).

Другие русские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись к северу от Двуречной, между Двуречной и Западной (юго-западнее Двуречной), к югу от Западного и к западу от Калинового (к северу от Купянска). 17 февраля русские войска продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. Украинская группировка войск "Хортица" сообщила, что украинские силы уничтожили две российские бронемашины, атаковавшие в направлении Богуславки, и четыре бронетехники, атаковавшие вблизи Новой Кругляковки.