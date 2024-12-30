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«Военные ВСУ переоденутся в российскую форму и расстреляют мирных жителей»: что известно

Оккупанты новыми фейками пытаются скрыть собственные преступления и дискредитировать ВСУ

30 декабря 2024, 16:16 comments1045
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Недилько Ксения

Враждебная пропаганда распространяет фейк о подготовке украинскими войсками операции под чужим флагом с массовым убийством гражданских жителей Покровска. Пропагандисты заявляют, что в город прибыли военные ВСУ, которые "планируют совершать преступления против гражданского населения, переодевшись в российскую форму". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

«Военные ВСУ переоденутся в российскую форму и расстреляют мирных жителей»: что известно

Оккупант. Иллюстративное фото

"Враг в очередной раз хочет создать себе "информационное алиби" для оправдания своих преступлений против мирного населения Донбасса и Покровска в частности. Это уже привычная тактика ru-пропаганды, при которой государство-агрессорка превентивно обвиняет Украину в действиях, совершенных самой россией", – отмечают в ЦПИ.

Также отмечается, что распространением подобной дезинформации, направленной на дискредитацию украинских военных, враг стремится запугать людей, которые еще остаются в городе. Таким образом, россияне пытаются сорвать эвакуацию с Покровска. Цель россии – воспользоваться гражданским населением как "живым щитом" для сдерживания действий ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Покровске уже нет связи, света и интернета. Такая же ситуация была и в Бахмуте, когда линия фронта быстрыми темпами приближалась и шли бои за город, а также во всех других городах, куда пришел "русский мир".

В связи с усложнением ситуации безопасности, в МВА призывают жителей не медлить с эвакуацией. Напоминаем, что отправка эвакуационных поездов осуществляется со станции Павлоград I. Для регистрации на поезд необходимо оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской городской военной администрации по номеру: 0-800-300-101.



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