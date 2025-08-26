Рубрики
Учитывая обстоятельства, в которых мы находимся, следовало бы сконцентрироваться на том, чтобы мотивировать людей защищать страну. Такое мнение высказал подполковник ВСУ – заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, говоря о разрешении на выезд за границу.
Военные в шоке с решения об открытии границ для мужчин
Военный в эфире День.LIVE прокомментировал дискуссии о возможности выезда за пределы страны для мужчин до 25 лет и назвал эту тему искусственно раскрученной и несвоевременной.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня на заседании правительства обновят правила пересечения госграницы для мужчин от 18 до 22 лет.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Об этом говорится в проекте закона №13685.
Документ инициировал нардеп из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев. С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это решение было принято для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.
При этом, как отмечается в записке объяснения, мужчины от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время уехать за границу они также лишены права. "Такой запрет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, которые учатся или работают за границей, усложняет поддержку связи с родными и провоцирует поиск путей обхода закона", — говорится в документе.