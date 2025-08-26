Учитывая обстоятельства, в которых мы находимся, следовало бы сконцентрироваться на том, чтобы мотивировать людей защищать страну. Такое мнение высказал подполковник ВСУ – заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, говоря о разрешении на выезд за границу.

Военные в шоке с решения об открытии границ для мужчин

Военный в эфире День.LIVE прокомментировал дискуссии о возможности выезда за пределы страны для мужчин до 25 лет и назвал эту тему искусственно раскрученной и несвоевременной.

"Кто-то хочет с этим вопросом сегодня поговорить, подискутировать, кому-то подыграть, создать определенную картинку, что с этой категорией хотят общаться. Однако дискуссия с военными как будет происходить? Мы будем проводить опрос среди военных или как это будет?" – отмечает подполковник.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня на заседании правительства обновят правила пересечения госграницы для мужчин от 18 до 22 лет.

"Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать", — сообщил президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Об этом говорится в проекте закона №13685.

Документ инициировал нардеп из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев. С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это решение было принято для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.

При этом, как отмечается в записке объяснения, мужчины от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время уехать за границу они также лишены права. "Такой запрет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, которые учатся или работают за границей, усложняет поддержку связи с родными и провоцирует поиск путей обхода закона", — говорится в документе.