Военные в шоке: реакция на закон о наказании за неповиновение командиру

Военный с позывным "Алекс", старший лейтенант сил обороны Украины, раскритиковал идею запретить судам назначать более мягкое наказание за неповиновение командиру.

Армия Украины

По его словам, в Уголовном кодексе уже существует норма, которая предусматривает неповиновение в условиях военного положения или боевой обстановки наказания от 5 до 10 лет заключения. Однако на практике суды часто применяют более мягкие санкции, и это логично, учитывая увеличение численности войск, тяжелые условия службы и социальное напряжение.

Офицер подчеркнул, что из-за массовости подобных случаев наказывать всех одинаково строго выглядит нереалистично и не отвечает реалиям войны. "Алекс" подчеркнул: слишком жесткие и почти невыполнимые наказания фактически обесценивают именно правонарушения и приводят к ситуации, когда статья "работает на бумаге, но не в жизни".

Он напомнил, что сейчас обсуждается даже декриминализация самовольного ухода из части, поэтому применять жесткое заключение без права суда учитывать обстоятельства — нелогично. По его мнению, лучше установить более гибкую, но реально действенную систему наказаний, возможно, даже в рамках дисциплинарного, а не уголовного права.

Офицер также отметил, что на практике военные чаще выбирают "молча пойти в СЗЧ", чем открыто идти на неповиновение командиру, так что инициатива парламентских комитетов в такой форме выглядит оторванной от реальности.

