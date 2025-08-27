logo

Война с Россией Военные в шоке: реакция на закон о наказании за неповиновение командиру
НОВОСТИ

Военные в шоке: реакция на закон о наказании за неповиновение командиру

Украинский офицер с позывным «Алекс» назвал нецелесообразной идею запретить судам смягчать наказание за неповиновение, указав, что слишком жесткие санкции не отвечают реалиям войны и только обесценивают саму норму

27 августа 2025, 18:06
Автор:
Ткачова Марія

Военный с позывным "Алекс", старший лейтенант сил обороны Украины, раскритиковал идею запретить судам назначать более мягкое наказание за неповиновение командиру.

Военные в шоке: реакция на закон о наказании за неповиновение командиру

Армия Украины

По его словам, в Уголовном кодексе уже существует норма, которая предусматривает неповиновение в условиях военного положения или боевой обстановки наказания от 5 до 10 лет заключения. Однако на практике суды часто применяют более мягкие санкции, и это логично, учитывая увеличение численности войск, тяжелые условия службы и социальное напряжение.

Офицер подчеркнул, что из-за массовости подобных случаев наказывать всех одинаково строго выглядит нереалистично и не отвечает реалиям войны. "Алекс" подчеркнул: слишком жесткие и почти невыполнимые наказания фактически обесценивают именно правонарушения и приводят к ситуации, когда статья "работает на бумаге, но не в жизни".

Он напомнил, что сейчас обсуждается даже декриминализация самовольного ухода из части, поэтому применять жесткое заключение без права суда учитывать обстоятельства — нелогично. По его мнению, лучше установить более гибкую, но реально действенную систему наказаний, возможно, даже в рамках дисциплинарного, а не уголовного права.

Офицер также отметил, что на практике военные чаще выбирают "молча пойти в СЗЧ", чем открыто идти на неповиновение командиру, так что инициатива парламентских комитетов в такой форме выглядит оторванной от реальности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США ввели пошлины до 50% на импорт товаров из Индии из-за продолжения закупок российских энергоносителей. Однако, как отмечает Reuters, такой шаг вряд ли принесет желаемый результат — напротив, он может подтолкнуть Нью-Дели к еще большей решимости сохранять сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.





Источник: https://t.me/officer_33/6088
