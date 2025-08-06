Военные в отчаянии: Шансы на существование Украины могут равняться шансам Чечни

Военные поделились мнениями по поводу отношения в обществе к войне, нуждам фронта. Рассказали и о своих ощущениях, и о вероятном будущем Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Своими мыслями о дальнейшем существовании в целом поделился мэр Геническа Бунятов Станислав, позывной "Осмaн". Военный отметил, что украинцы переживают очень сложные времена — кто-то уже привык, кто-то уехал из страны, потому что не смог привыкнуть, кто-то подстроился, кто-то нашел себя. Однако, по его словам, хуже всего то, что осознание продолжения войны к людям приходит либо ракетой, либо хорошо смонтированным видео в интернете.

Бунятов отметил, что никто из людей не живет и не будет жить проблемами тех, на кого им безразлично. Но особенно грустно, когда так живут граждане одной страны.

"Фактически, мы с ребятами уже защитили все, что могли. Отдали свою молодость, здоровье, нравственное состояние... некоторые — свою жизнь. Но почему-то продолжаем воевать. Не убегаем, не "забиваем х*й", не говорим, что идем домой, мол, пусть территории защищают те, кто заплатил за "белые работы". Мы просто делаем неоправданно тяжелую работу, за которую не получим ничего кроме заработной платы и увечья”, — рассказал военный.

По его словам, сейчас очень просели донаты. При этом объяснил, что для кого-то это просто какое-то оборудование или машины, а для военных — это реальный показатель того, насколько упал уровень заинтересованности людей в дела, которое они делают. Он отметил необходимость приобщать к донатам людей, ведь это жизнь не только военных, но и гражданских.

Военный сообщил, что многие защитники ушли в СЗЧ из-за плохих условий службы. Еще больше – потому, что почувствовали, насколько неблагодарной оказалась эта смертельно опасная работа.

"Для тех, кто напишет: "И это тот самый важный пост?" — да, важен. Для каждого военного. Если для вас нет, то шансы на существование Украины равны шансам Чечни”, — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирных переговоров, по мнению дипломата, с Россией не будет.



