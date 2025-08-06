Военные в отчаянии: Шансы на существование Украины могут равняться шансам Чечни

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Кречмаровская Наталия
Военные поделились мнениями по поводу отношения в обществе к войне, нуждам фронта. Рассказали и о своих ощущениях, и о вероятном будущем Украины.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Своими мыслями о дальнейшем существовании в целом поделился мэр Геническа Бунятов Станислав, позывной "Осмaн". Военный отметил, что украинцы переживают очень сложные времена — кто-то уже привык, кто-то уехал из страны, потому что не смог привыкнуть, кто-то подстроился, кто-то нашел себя. Однако, по его словам, хуже всего то, что осознание продолжения войны к людям приходит либо ракетой, либо хорошо смонтированным видео в интернете.
Бунятов отметил, что никто из людей не живет и не будет жить проблемами тех, на кого им безразлично. Но особенно грустно, когда так живут граждане одной страны.
По его словам, сейчас очень просели донаты. При этом объяснил, что для кого-то это просто какое-то оборудование или машины, а для военных — это реальный показатель того, насколько упал уровень заинтересованности людей в дела, которое они делают. Он отметил необходимость приобщать к донатам людей, ведь это жизнь не только военных, но и гражданских.
Военный сообщил, что многие защитники ушли в СЗЧ из-за плохих условий службы. Еще больше – потому, что почувствовали, насколько неблагодарной оказалась эта смертельно опасная работа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирных переговоров, по мнению дипломата, с Россией не будет.