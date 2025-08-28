Военные уже не подбирают слова: резко обратились к политикам

Кабинет министров Украины принял решение изменить условия выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет. Правительство приняло соответствующее постановление и указанная категория мужчин может беспрепятственно пересекать государственную границу.

Военные. Иллюстративное фото

Военные резко обратились к политикам из-за такого разрешения. Мэр Геническа Станислав Бунятов позывной "Осман" указал на большую проблему.

"Еще один вопрос к нашим политикам: почему те, кому 18-22, могут свободно кататься за границу, а те, кто в 18-22 ушел добровольно не имеют права демобилизоваться после трех лет участия в боевых действиях хотя бы на пол года? Черти вы", — отметил он.

Также военный предположил, почему разрешен выезд до 22 лет включительно. По его мнению, есть два варианта: либо расчет на то, что война продлится еще 2-3 года, либо максимальный порог, к которому в перспективе собираются снизить призывной возраст – 23 года.

"Добровольцы пойдут воевать независимо от разрешений на выезд", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в первом полугодии 2025 года Государственная пограничная служба зафиксировала более 16,4 млн пересечений границы. Речь идет о выезде и въезде. В общей сложности 85% пересечений границы приходится на украинцев.

В 2025 году пересечений границы на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

С января по июнь этого года выехали из Украины 7,17 млн граждан, а вернулись — 6,92 млн. Поэтому страну покинуло на 250 тысяч человек больше, чем вернулось. Эти показатели в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда разница составляла 404 тыс.