В войне в Украине победит та сторона, которая проявит креативность на поле боя, заявил командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов (позывной "Абдула").

Дроны на фронте

"Я думаю, что ключом к победе на этой войне будет что-то креативное. Кажется, что это что-то еще не придумали. Потому что если бы было, то уже кто-то бы показал", — сказал военный.

Он обратил внимание на то, что на фронте наблюдается своеобразный "клинч" из-за насыщения дронами с обеих сторон, что усложняет военную логистику. По его словам, все ищут выход из этого, пробуют разные тактики.

Военный подчеркнул, что современная тактическая мысль зашла "в определенный клинч", поскольку у обеих сторон большое количество беспилотников. Именно поэтому, добавляет он, сейчас идет научный поиск тактики, как можно выйти из этой ситуации.

"Мое личное субъективное ощущение на нашем участке, что у врага гораздо хуже, чем у нас. Мы в 3-й ОШБР держим руку на пульсе инноваций… У нас пока получается действовать так, что мы поддерживаем свою логистику на приемлемом уровне. При том, что все смотрится так, что врагу это не удается. Уже доходит до абсурда: бронетехника не может доказать пехоту. Ночью тоже у них большие проблемы, потому что у нас есть тепловизионные дроны и различные другие специализированные дроны для уничтожения врага", — рассказал Волохов.

По его словам, количество беспилотников будет увеличиваться с обеих сторон и все будет зависеть от того, кто сможет искусно их использовать. Волохов говорит, что кто придумает тактические ключи, а кто — нет. Сейчас украинская БПЛА-компонента преобладает в тактиках применения. Если так будет продолжаться и дальше, и у нас будет достаточный ресурс плюс умение его применять, то мы первыми найдем ключ и выход из этой ситуации, подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что у украинцев нет другого выбора, чем победить, а для этого нужно финансирование и донатить на армию.

"Уже уплачена огромная цена и враг никуда не денется. Тянуть придется и я верю что мы потянем. На это надо ориентироваться… Когда мы работаем на позиции, то мы не ставим вопрос, а надо нам уничтожать россиян? Нет мы берем и уничтожаем. И поступками приближаем победу. Поэтому я всем советую поступками приближать украинскую победу. Потому что похоже, что большая часть войны уже позади, но нужно дожать до конца", — подчеркнул Волохов.

Кстати, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военных, будет успешного кейса в Украине Байден не сможет победить на выборах.



