Военные Украины и РФ ищут пути решения проблемы: кто найдет, тот и победит

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Ткачик Олеся
В войне в Украине победит та сторона, которая проявит креативность на поле боя, заявил командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов (позывной "Абдула").
Дроны на фронте
Он обратил внимание на то, что на фронте наблюдается своеобразный "клинч" из-за насыщения дронами с обеих сторон, что усложняет военную логистику. По его словам, все ищут выход из этого, пробуют разные тактики.
Военный подчеркнул, что современная тактическая мысль зашла "в определенный клинч", поскольку у обеих сторон большое количество беспилотников. Именно поэтому, добавляет он, сейчас идет научный поиск тактики, как можно выйти из этой ситуации.
По его словам, количество беспилотников будет увеличиваться с обеих сторон и все будет зависеть от того, кто сможет искусно их использовать. Волохов говорит, что кто придумает тактические ключи, а кто — нет. Сейчас украинская БПЛА-компонента преобладает в тактиках применения. Если так будет продолжаться и дальше, и у нас будет достаточный ресурс плюс умение его применять, то мы первыми найдем ключ и выход из этой ситуации, подчеркнул военный.
Он подчеркнул, что у украинцев нет другого выбора, чем победить, а для этого нужно финансирование и донатить на армию.
Кстати, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военных, будет успешного кейса в Украине Байден не сможет победить на выборах.
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Ігор
28 июня 2024, 15:25
Змінювати свою країну треба, щоб мати щось креативне. Ворог може пишатися своєю непереможною країною. В нього успіх на кожному кроці. Саме вони зараз глобальні зміни в усьому світі. В Україні тихе корупційне болото з Вождем під кайфом. Індикатором є стійкій сталий занепад країни.