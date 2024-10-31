Военные уходят в СЗЧ, но без наказания: как действует ГБР

Государственное бюро расследований проводит кропотливую работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части. Этой работе способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, позволяющие судам принимать соответствующие решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра ГБР.

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Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу.

В частности, Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение относительно военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области.

В ходе досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Задержанный объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.

Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд из ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.

В конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно покинул военную часть, которая дислоцировалась на Волыни. Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

Отмечается, что каждому такому решению суда предшествует долгая и кропотливая работа работников ГБР, которые делают все возможное, чтобы вернуть солдат в строй.

ГБР отмечает, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, карается лишением свободы до 10 лет. Но те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим побратимам защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с Законом.