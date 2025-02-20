Военные: ссориться с Трампом это не выход

Военный ВСУ с позывным "Бахмутский демон" высказался по поводу той ситуации, что некоторые блогеры начали отправлять президента США Дональда Трампа на три буквы, из-за его высказываний о президенте Зеленском и Украине в целом.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Я все еще считаю, что ссориться с США – это не выход. И блогерам слать США – не выход. Особенно тем, кто не воюет на фронте. Потому что боеприпасы имеют свойство заканчиваться, и от Старлинка зависит все управление боем, а большинство БК и оружия, и технологий у нас именно американские. Я это знаю, побратимы это знают, каждый военный это знает", – отмечает военный.

Он отметил, что Дональд Трамп говорит много бреда, а также его команда, однако слать их на х** не выход, потому что нужно разговаривать и убеждать.

" Ибо эти блогеры воевать не будут, а нам будет воевать в разы труднее из-за некоторых языков ", – пишет "Бахмутский демон".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" с очень низким рейтингом. На эти заявления отреагировал конгрессмен-демократ Эрик Суолвелл, который простым примером объяснил, почему Трамп ошибся.

Трамп в собственной сети Truth Social раскритиковал Зеленского из-за отсутствия выборов в Украине. "Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается – это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатору без выборов Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны", – отметил Трамп.