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Военные сказали, можно ли будет переманить солдат из КНДР на свою сторону

Военные из КНДР очень мотивированы и не будут убегать с поля боя

сегодня, 11:30
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Ткачик Олеся

Распространяется информация о том, что диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 5000 своих военных.

Военные сказали, можно ли будет переманить солдат из КНДР на свою сторону

Войска КНДР

Как отметил военный Дмитрий Иванов, военные из КНДР будут иметь высокую мотивацию и такой же высокий боевой дух.

"Поверьте, это так, потому что отобрали 5000 именно таких, которые проверены по 100500 раз на верность партии и зарекомендовали себя как преданные сторонники Кима. И нет, никуда они не разбегутся "в поисках жизни в нормальной стране". Во-первых, они думают, что здесь проклятые капиталисты, а во-вторых, в случае бегства все их родственники будут уничтожены в концлагерях", – отметил Иванов.

По его словам, на этом плюсы военных из КНДР заканчиваются и начинаются слабые стороны. Как говорит военный, у армии КНДР нет боевого опыта, особенно в современной войне. Учитывая, что армия всегда готовится к прошлой войне, мы будем иметь 5000 мотивированных, но совершенно не подготовленных солдат.

Кроме того, добавил Иванов, военными из КНДР будет сложно управлять из-за языковых моментов, переводчики будут усложнять процесс.

"Итак, если в двух словах. Могут ли их бросить в какой-нибудь глупый, самоубийственный, но даже результативный зерг-раш? Да, могут. Они поляжут, но задачи выполнят. Думаю, именно так их и используют, а 5К солдат – это не много, это только одна бригада. Хуже будет, если это 5000 специалистов по обслуживанию корейских ракет", – подчеркнул Иванов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно в 2025 году еще дополнительно найти 150 тысяч солдат. И искать он их, очевидно, будет в КНДР.





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Источник: https://www.facebook.com/nightstalkerkyiv/posts/pfbid026pTxW3GjeFFDC73qkCpvNnVBJMWjTA1Cu3pNhdLJcNvXsrcuKchN3ha6eV1aH6BPl
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