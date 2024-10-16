Военные сказали, можно ли будет переманить солдат из КНДР на свою сторону

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Ткачик Олеся
Распространяется информация о том, что диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 5000 своих военных.
Войска КНДР
Как отметил военный Дмитрий Иванов, военные из КНДР будут иметь высокую мотивацию и такой же высокий боевой дух.
По его словам, на этом плюсы военных из КНДР заканчиваются и начинаются слабые стороны. Как говорит военный, у армии КНДР нет боевого опыта, особенно в современной войне. Учитывая, что армия всегда готовится к прошлой войне, мы будем иметь 5000 мотивированных, но совершенно не подготовленных солдат.
Кроме того, добавил Иванов, военными из КНДР будет сложно управлять из-за языковых моментов, переводчики будут усложнять процесс.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно в 2025 году еще дополнительно найти 150 тысяч солдат. И искать он их, очевидно, будет в КНДР.
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