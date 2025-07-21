Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Мировой политикум следит за ситуацией в Украине и делает разные, подчас кардинально противоположные прогнозы. Однако, по мнению украинских защитников, Европе нужно не только наблюдать, а изучать военную доктрину, которую прямо сейчас пишут защитники Украины на линии боевого столкновения.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что конец войны не завтра и не в этом году. Однако это не причина паниковать – это причина действовать. Военный привел слова командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного как Мадяр: "Мы не видим конца войны — ни завтра, ни через месяц, ни, вероятно, в этом году".
По его словам, по большому счету, Путин не учитывает 5-ю статью, он признает только силу, и готовится не к миру, а к большой войне. Сазонов приводит слова Мадяра о том, что Украина уже дает ответ.
По его словам, украинским партнерам вместо надежд на магическую силу пятой статьи нужно изучать опыт Украины. Не с понедельника, не со следующего года, а на вчера.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто в Украине точно избежит обязательной мобилизации.