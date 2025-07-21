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Военные шокировали прогнозом о завершении войны: к чему готовится Путин

Путин готовится не к миру, а к великой войне: что нужно делать украинцам и европейцам

21 июля 2025, 20:50 comments1102
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Кречмаровская Наталия

Мировой политикум следит за ситуацией в Украине и делает разные, подчас кардинально противоположные прогнозы. Однако, по мнению украинских защитников, Европе нужно не только наблюдать, а изучать военную доктрину, которую прямо сейчас пишут защитники Украины на линии боевого столкновения.

Военные шокировали прогнозом о завершении войны: к чему готовится Путин

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что конец войны не завтра и не в этом году. Однако это не причина паниковать – это причина действовать. Военный привел слова командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного как Мадяр: "Мы не видим конца войны — ни завтра, ни через месяц, ни, вероятно, в этом году".

"Что это значит для нас? Во-первых — не тешить себя иллюзиями. Во-вторых — не опускать рук. В-третьих — не ждать, что за нас все сделают союзники, волшебная ПВО или та же пятая статья НАТО", — подчеркнул Сазонов.

По его словам, по большому счету, Путин не учитывает 5-ю статью, он признает только силу, и готовится не к миру, а к большой войне. Сазонов приводит слова Мадяра о том, что Украина уже дает ответ.

"Самая главная военная доктрина, которая пишется прямо сейчас на передке украинского фронта. На крови. На опыте. И которая должна стать основой новой безопасности Европы", — убежден Сазонов.

По его словам, украинским партнерам вместо надежд на магическую силу пятой статьи нужно изучать опыт Украины. Не с понедельника, не со следующего года, а на вчера.

"Потому что Путин не ждет. Он уже тестирует все, что потом может быть использовано против Европы. И если она не поможет нам дать России по зубам здесь и сейчас – завтра ей придется делать это самой", — подчеркнул Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто в Украине точно избежит обязательной мобилизации.



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Источник: https://www.facebook.com/kirill.sazonov.639526/videos/1044511864497329/?locale=uk_UA
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