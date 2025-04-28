Военные сделали предупреждение о новом перемирии от Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о перемирии с 8 по 10 мая. На эту информацию отреагировал офицер ВСУ с позывным Алекс.

Перемирие в Украине

По его словам, Путин пытается показать мировому сообществу, что он "очень хочет" мира, и вот для него что-то делает.

На самом деле, говорит военный, россияне не соблюдают перемирие и не планируют этого делать в будущем. Он уверен, что это время РФ использует для накопления необходимых сил и ресурсов для продолжения боевых действий.

"Полностью проигнорировать мы это не можем, потому что потом уже начнут лаять на нас", — добавил военный.

По словам военного, в этой ситуации можно констатировать, что Путин очень удобно устроился.

"Удобно устроился ху*ло, когда хочет вводить перемирие, когда хочет – отменяет, все решает в одностороннем порядке как выгодно и удобно только ему. Причем на западе некоторые пипли хоронят это дерьмо", — отметил Алекс.

Но вся соль в том, подчеркнул он, что даже во время этого перемирия будут гибнуть украинские военные и ничего из этого Украина лично не выиграет. Также, по его словам, все это перемирие не приблизит страну к миру.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая. При этом эксперты считают, что Путин объявил перемирие по двум причинам. Во-первых, он хочет обезопасить гостей, которые приедут праздновать 9 мая в Москву от актов мести ВСУ. Во-вторых, произвести ротацию военных на фронте и подготовиться к новому наступлению.



