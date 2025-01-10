Военные ругают ТЦК чаще, чем уклонисты: какую свинью они подсовывают ВСУ

Мобилизация в Украине работает очень "криво", считает военный Кирилл Сазонов. При этом, по кго словам, на фронте сотрудников ТЦК ругают чаще и злее, чем уклонисты.

ТЦК

"Ключевой вопрос – на хр*на вы это делаете? Пополнение приходит. Из 10 двое сразу идут на долгий процесс списания по вполне законным основаниям. Еще трое – сразу на медроту. По опыту – на боевых мы их не увидим. Или на госпиталь, а потом списание, или будут где-то в роте-отстойнике сидеть на минимальной зарплате. По здоровью точно не бойцы", — говорит Сазонов.

При этом, по его словам, оставшиеся пять бойцов вообще не суперсолдаты. Хорошо, говорит он, если трое из них реально станут воинами.

"Зачем вы их нагребаете?! Выполнить план по цифре? Но вы же в ТЦК в большинстве сами с фронта контуженные и раненые. И конечно хотите помочь побратимам на фронте пополнением. Но! Вы же сами прекрасно понимаете, что присылать таких нет смысла! Если из десяти пятеро останутся тут на боевых, то возить, кормить, расселять, одевать-обувать и находить экипировку нам сразу нужно на всех десятерых. И штатку они заполнят. И будет по бумагам рота 50 человек, а в реале 24 готовых на боевые. Нам нужен балласт? Нет. И вы прекрасно в ТЦК это знаете. Не надо их присылать", — говорит Сазонов.

По его словам, потому что мобилизация идет так криво, главком Александр Сырский и поручил каждой бригаде заниматься рекрутингом.

Сазонов считает, что за рекрутингом уже – настоящее. По его мнению, такие новшества нужно было вводить еще в 2022 году, но начинают сейчас.

"Вот только мои друзья, которые сейчас уже работают по рекрутингу, особо не радуют новостями. Желающих недостаточно. Потому и мобилизация остается на повестке дня", — добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько украинцев забронировано от мобилизации.



