Военные РФ зашли еще в одну область Украины: росСМИ

Оккупанты, вероятно, зашли в Днепропетровскую область. Такую информацию распространяют российские СМИ.

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"Российские силы зашли на территорию Днепропетровской области Украины во время боев за Красноармейск (украинское название — Покровск) в "ДНР", сообщил Водолацкий", — такое сообщение распространяет пропагандистское издание ТАСС.

Ранее российские СМИ сообщали, что российские войска практически вплотную подошли к границе с Днепропетровской областью. Такую информацию сообщил военный эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия-1", пишет пропагандистское издание "ТАСС".

При этом в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на утро 10 марта сообщили, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 35 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надеевка, Преображенка, Андреевка и Улакли.

“В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудара, сбросив 148 управляемых бомб. Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 186 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2576 дронов-камикадзе”, — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в ночь на пятницу, как писал портал "Комментарии", Россия совершила очередной массированный обстрел Украины. В Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили 67 ракет разных типов, из них было сбито 34.

Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, что количество сбитых ракет значительно уменьшилось и объяснил, какую тактику применяет Россия.