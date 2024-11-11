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Военные РФ в упор расстреляли военнопленных: где погибли украинцы (ВИДЕО)

Очередное преступление военных РФ прокомментировал Дмитрий Лубинец

сегодня, 15:11
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Кречмаровская Наталия

Российские военнослужащие совершили очередное военное преступление — захватчики снова расстреляли украинских военнопленных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Военные РФ в упор расстреляли военнопленных: где погибли украинцы (ВИДЕО)

Вероятный расстрел. Скан с видео

Он сообщил, что захватчики казнили украинских военных в Курской области. Видео предоставили украинские военные. Видно, как россияне в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинцев.

"По распространяющейся в интернете информации, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курской области", — сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что военнопленные всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия, а Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права.

Лубинец сообщил, что направил письма ООН и МККК по этому преступлению.

“Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России! Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь”, — подчеркнул Лубинец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно об увольнении из ВСУ еще одного генерала — речь идет о генерал-майоре ВСУ Дмитрии Марченко, руководившем обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения.

Узнать подробнее, почему генерал решил уволиться со службы и чем будет заниматься дальше, можно по ссылке.




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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/7184
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