Военные РФ перебрасывают на одно из направлений живую силу и БК

К перебрасываниям из Запорожской области активно добавились перемещения живой силы и грузовиков с БК с территории РФ. Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

По его данным из подполья, с воскресенья 17 ноября фиксируется активное движение от Ростова-на-Дону до Мариуполя и дальше уже стандартно в сторону Волновахи и Кураховского направления.

"Абсолютное ощущение, что россияне бросают максимальные резервы для поддержания темпов наступления, несмотря на все", – пишет Андрющенко.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои

Продолжается перебрасывание техники с Запорожских направлений через Мариуполь в сторону Волновахи (далее – Кураховское направление). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Перевозится тяжелая техника, включая танки и грузовики из БК. Андрющенко отмечает, что россияне начали извлекать БК из оперативно-тактических составов в Мариупольском районе. Это впервые с 2022 года – не с территории России, а именно из предварительно подготовленных складов "в тылу" на оккупированных территориях.

"Вместо прошлой поврежденной системы ПВО, вчера в 18:05 оккупанты со стороны Новоазовска переместили в район треугольника аэропорт Мариуполя — Мангуш — с.Бердянское новый расчет С-300. Это уже четвертый расчет за последние полгода, который россияне устанавливают вместо обезвреженного именно в этом треугольнике", – сообщил Андрющенко.

Он подчеркнул, что в целом совершенно очевидный приоритет приложения усилий оккупантов – это Кураховский отрезок.