Военные решения против роевых шахедных атак врага готовятся: что известно

Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и параллельно информационно будет качать две кампании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Россия продолжит роевые атаки шахедов по Украине

"На международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, "потому что Украина вроде бы хочет", а на внутреннюю украинскую будут сегментированно распространять тезисы, что "Украина вроде бы не способна защититься и россия способна разрушить все", требуя от общества капитуляции", – отмечает Коваленко.

Он призывает украинцев, что это давление нужно выдержать, а военные решения против роевых атак врага готовятся.

" Информационное противодействие – тоже. Но тактику врага нужно знать, чтобы понимать цели. Войну Россия хочет продолжать и там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла. Это у них не получится", – подчеркнул руководитель ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия очень быстро модернизирует ударные БПЛА, которыми обстреливает Украину, поэтому просто увеличение мобильных огневых групп по областям неэффективно. Такое мнение высказал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, опубликовав обращение от майора Запорожской ПВО.

18 июня Запорожье атаковал рой из 13 "шахедов", а днем ​​ранее 175 "шахедов" атаковали столицу Украины – город Киев. Военный отмечает, что со сбитием российских ударных БПЛА возникла серьезная проблема: если мы не можем защитить от "шахедов" даже столицу, то что говорить о регионах.