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Военные реалии: 70% украинцев имеют близких на войне

В Украине значительно возросло количество граждан, чьи близкие воюют на фронте

сегодня, 14:23
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине наблюдается значительный рост числа граждан, сообщающих об участии их близких в военных действиях на фронте с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Согласно данным четвертого общенационального опроса, проведенного Украинским ветеранским фондом в сотрудничестве с Социологической группой "Рейтинг", в настоящее время 70% опрошенных имеют среди своих близких лиц, принимавших или участвующих в боевых действиях.

Военные реалии: 70% украинцев имеют близких на войне

В Украине значительно возросло количество граждан, чьи близкие воюют на фронте

Эта статистика указывает на растущую тенденцию вовлечения граждан в военные действия, отражающую широкий масштаб конфликта и его влияние на украинское общество. Любомир Мысов, заместитель директора Социологической группы "Рейтинг", подчеркнул значительный рост этого показателя по сравнению с предыдущими периодами.

"Если по состоянию на июль 2022 года мы фиксировали, что только половина опрошенных имели близких на фронте, то сейчас этот процент вырос до 70%, что свидетельствует об увеличении количества семей, непосредственно подвергающихся последствиям войны," — отметил Мысов.

Рост числа граждан, чьи родственники задействованы в войне, подчеркивает важность социальной поддержки и адекватных механизмов помощи ветеранам и их семьям. Это также отражает общенациональную солидарность и готовность к защите страны, в то же время подчеркивая большую жертвенность, которую несут украинские семьи.

Опрос также акцентирует внимание на необходимости расширения программ социальной поддержки и реабилитации для ветеранов, а также обеспечения адекватной помощи семьям, которые потеряли своих близких или столкнулись с тяжелыми испытаниями из-за войны. В условиях продолжающегося конфликта, сохранения ментального здоровья и социального обеспечения ветеранов и их семей становится одним из ключевых приоритетов национальной безопасности и социальной политики.



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