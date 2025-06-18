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Военные разразились гневом и напомнили Зеленскому о персональной ответственности

Военные резко ответили Безуглой: что не на шутку разозлило защитников Украины

сегодня, 17:26
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Кречмаровская Наталия

Военные подвергли резкой критике слова народного депутата Украины Марьяны Безуглой. Она сообщила, что парень, погибший во время вражеских обстрелов Киева, предположительно уклонялся от мобилизации. Карма — отметила нардепка. От этих слов военные разразились гневом и не подбирают выражения.

Военные разразились гневом и напомнили Зеленскому о персональной ответственности

Военные. Иллюстративное фото

Доброволец ВСУ, потерявший ноги на войне, Олег Симороз резко ответил Безуглой.

"Эту сволочь надо изолировать от общества", — убежден он.

Военный рассказал, что вчера этого парня весь день ждали родители, к сожалению, достали мертвым от российской ракеты. А сегодня, пишет Симороз, целый нардеп позволяет себе издеваться над горем родителей. Так как в 30 лет парень жил в Киеве и учился на магистратуре.

Защитник Украины отметил, что неадекватная Марьяна прикрывается военными и говорит, что "эту дичь она пишет в поддержку военных". Он выразил убеждение, что как участник боевых действий имеет право дать ответ.

"Не смей животное, приплетать в свои маразматические хайповые животные посты военных! Мы воюем за то, чтобы у нас было будущее, в том числе мы защищаем гражданских. И ты не имеешь никакого морального права говорить от имени военных. Просто хайповая людоедка! Надеюсь, ты тоже получишь свою карму”, — не подбирает слова военный.

Симороз также обратился к Президенту Украины и напомнил ему, что "это на его имени это создание стало нардепом и это его персональная ответственность, что она до сих пор нардеп".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая критиковала оборону Сумской области и заявила об "идеальном схематозе высшего генералитета".



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Источник: https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid02VUWYZcxZEiD2NnbMBoyykEeMJgHCFgYVUPaaCsDkEwXbvShEWcJJqVyAAsTYnMh5l
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