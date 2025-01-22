Военные рассказали страшную правду, почему ВСУ теряют территории

Украина ежедневно теряет новые территории из-за наступательных действий российских войск, и главной причиной этого является недостаток пехоты, а не оружия, сообщает телеграмм-канал 110-й отдельной механизированной бригады, ведущей бои на Донбассе.

Бои в Донецкой области

В частности, в бригаде подчеркнули, что нынешние вызовы, с которыми сталкиваются Силы обороны, отличаются от приведших к потере Авдеевки в начале 2024 года.

"Если в Авдеевке не было снарядов, и FPV только начинали активно развиваться, то тогда была пехота. Да, тогда люди вытаскивали отсутствие артиллерии. Сейчас же есть чем стрелять и летать, некому воевать. Тотальное отсутствие личного состава в стрелковых подразделениях", – говорят в бригаде.

По словам военных, российские войска используют тактику малых штурмовых групп по 4-6 человек в каждой. Они пытаются продвигаться вперед под прикрытием природных укрытий, таких как деревья и кустарники, особенно в условиях тумана и дождя, когда дроновые подразделения работают менее эффективно.

Военные признаются, что артиллерии трудно попадать в движущиеся цели, в таких условиях частично помогают кассетные боеприпасы. Использование FPV-дронов в лесистой местности также затруднено из-за радиогоризонт и помех в виде ветвей.

Несмотря на то, что часть русской пехоты удается уничтожить еще на подходах, противник все же находит возможности для продвижения и закрепления в зданиях и позициях.

"Остановить их могла бы пехота, а ее нет. Выбивать из домов, останавливать противника в таких боях должны именно стрелки и штурмовики. За сутки силами бригады мы уничтожаем больше врагов, чем имеем личного состава в некоторых собственных батальонах", — подытожили в бригаде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг скоро захватит Большую Новоселку.



