Военные рассказали, что происходит в Днепропетровской области

В пятницу, 13 июня, издание The New York Times, ссылаясь на данные украинских военных, защищающих Днепропетровскую область, сообщало, что оккупанты пересекли границу области. Однако военные опровергают эту информацию.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Как отметил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сейчас ситуация неизменна и данных о том, что российская армия пересекла административную границу Днепропетровской области, нет, пишет “Суспільне”. При этом он уточнил, что, вероятно, новая информация, учитывая разведданные, может появиться вечером 13 июня.

Пресофицер ОСУВ "Хортица" Андрей Задубинный также подтвердил отсутствие врага на территории Днепропетровской области. По его словам, возможно, Американский институт изучения войны анализирует какие-то российские источники или другие.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что российские войска пытаются держать интенсивность, чтобы украинские защитники не могли подтянуть своевременно свое подкрепление.

"Там до административного предела остается полтора десятка километров. Но несколько наших населенных пунктов, в частности Зеленое Поле, Свободное Поле, Новополь, пытаются захватить и идти в пределы Днепропетровской области", — отметил он.

Опровергли информацию западного издания и в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Начальник службы по связям с общественностью бригады Арсений Прилипка отметил, что не знает, какой военнослужащий бригады сказал, что админграница перейдена.

"Это не соответствует действительности. Есть пресс-секретарь и страница бригады, которые являются официальными источниками информации. Для наших военнослужащих не имеет значения, в какой области посадка — до админграницы или уже за ней. Это все территория Украины, где враг наступает, а мы делаем все, чтобы остановить его всеми возможными и доступными нам средствами", — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовится к очередному обстрелу.



