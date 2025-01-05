Военные против ТЦК: к каким кардинальным изменениям привела силовая мобилизация

Военные по возвращении с фронта ощущают враждебность гражданских. Причину такого боязни видят в действиях ТЦК.

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Украинский военный, общественный и политический деятель, полковник, командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий прокомментировал действия сотрудников ТЦК в интервью Наталье Мосейчук.

Он отметил, что военным в тыловых городах лучше использовать гражданскую одежду, ведь гражданские недоброжелательно реагируют на военных.

“Ловишь себя на мысли, что в города лучше уезжать не в форме. Из-за всего этого испуга и истерики ТЦК люди часто достаточно пугливо относятся к людям в форме” — отметил военный.

По его словам, многим бойцам такая ситуация "болит", им неприятно, что еще год назад люди испытывали это единство. Бойцы чувствовали, что к ним относились как к защитникам, как к героям. А сейчас неприятное бывает ощущение, по словам Белецкого, бойцы такое отношение воспринимают, будто что-то сделали не так на 1000%.

"Мы же все понимаем прекрасно что да нам нужен призыв и так далее, но мы понимаем, что те формы которые оно набрало и так далее они… Ну они не адекватны", — подытожил военный.

Напомним, критики действий работников ТЦК от военных стало больше. Факты силовой мобилизации в Украине и попытки работников ТЦК "закрыть план" любыми людьми, как писал портал "Комментарии", уже "оценили" на фронте. Военные жалуются, что в части попадают мужчины, физически не могут воевать — не только выполнять боевые задачи, а просто носить бронежилет и оружие.

Комроты 78-го полка Сергей Огородник на своей странице в Facebook обратился в ТЦК и подверг резкой критике мобилизацию.