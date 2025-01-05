logo

BTC/USD

99154.26

ETH/USD

3642.93

LTC/USD

112.48

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные против ТЦК: к каким кардинальным изменениям привела силовая мобилизация
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные против ТЦК: к каким кардинальным изменениям привела силовая мобилизация

ТЦК кардинально изменили ситуацию за год: командир Третьей штурмовой дал оценку работникам терцентров

5 января 2025, 00:30 comments3420
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Военные по возвращении с фронта ощущают враждебность гражданских. Причину такого боязни видят в действиях ТЦК.

Военные против ТЦК: к каким кардинальным изменениям привела силовая мобилизация

Иллюстративное фото

Украинский военный, общественный и политический деятель, полковник, командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий прокомментировал действия сотрудников ТЦК в интервью Наталье Мосейчук.

Он отметил, что военным в тыловых городах лучше использовать гражданскую одежду, ведь гражданские недоброжелательно реагируют на военных.

“Ловишь себя на мысли, что в города лучше уезжать не в форме. Из-за всего этого испуга и истерики ТЦК люди часто достаточно пугливо относятся к людям в форме” — отметил военный.

По его словам, многим бойцам такая ситуация "болит", им неприятно, что еще год назад люди испытывали это единство. Бойцы чувствовали, что к ним относились как к защитникам, как к героям. А сейчас неприятное бывает ощущение, по словам Белецкого, бойцы такое отношение воспринимают, будто что-то сделали не так на 1000%.

"Мы же все понимаем прекрасно что да нам нужен призыв и так далее, но мы понимаем, что те формы которые оно набрало и так далее они… Ну они не адекватны", — подытожил военный.

Напомним, критики действий работников ТЦК от военных стало больше. Факты силовой мобилизации в Украине и попытки работников ТЦК "закрыть план" любыми людьми, как писал портал "Комментарии", уже "оценили" на фронте. Военные жалуются, что в части попадают мужчины, физически не могут воевать — не только выполнять боевые задачи, а просто носить бронежилет и оружие.

Комроты 78-го полка Сергей Огородник на своей странице в Facebook обратился в ТЦК и подверг резкой критике мобилизацию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PG-BvGE9wUk
Теги:

Новости

Все новости