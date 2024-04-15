logo

BTC/USD

66750.19

ETH/USD

3252.65

LTC/USD

81.95

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные проиграют в казино зарплату и сдают оборудование в ломбарды. Как справиться с проблемой
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные проиграют в казино зарплату и сдают оборудование в ломбарды. Как справиться с проблемой

Онлайн-казино стало реальной проблемой. Как отметил Виктор Таран, военные проигрывают заработную плату и сдают оборудование в ломбарды. По его словам, «упорядочение» рынка ничего не даст

сегодня, 12:11
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, который должен установить новые правила работы для участников игрового рынка.

Военные проиграют в казино зарплату и сдают оборудование в ломбарды. Как справиться с проблемой

Лудомания в армии

Официальная цель – упорядочить этот рынок, ограничить доступ военным к онлайн казино, ограничить рекламу азартных игр, очистить рынок от "серых" и "черных" игроков.

Как отметил политолог, работающий сейчас в ВСУ, Виктор Таран, идея хорошая, но как показывает опыт – этого недостаточно.

"Общество находится в слишком паскудном эмоциональном состоянии, чтобы противостоять этой напасти. Лудомания становится уже реальной угрозой и распространяется среди военных, проигрывающих зарплату и закладывающих в ломбарды оборудование. Это требует радикальных решений и не верю, что нововведения — новый контролирующий орган, реестры зависимых военных здесь будут иметь положительный эффект",
– подчеркнул эксперт.

По его мнению, на смену одним коррупционерам среди регуляторов придут другие и кардинальных изменений не будет: на рынке останутся не чистые на руку игроки с сомнительным — часто российским — происхождением, которые и дальше будут нарушать закон, рекламируя свои сервисы и втягивая украинцев в игровую зависимость

"По моему мнению, нужно более кардинальное решение – запретить рынок азартных игр во время войны – точка. Разберемся с новыми правилами после победы"
, – подчеркнул Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лудомания является реальной проблемой в армии. Более того, сами военные предупреждали , что проблема может быть более угрожающей с точки зрения национальной безопасности, ведь вражеские спецслужбы вербуют военных с долгами, и это ни для кого не секрет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid07UUdqXH1rjrozDeb2hFiedzEbi1ix9BBYZdjQQeeq6QfrX9fPwiYP2EWzLKeVcPyl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости