Военные проиграют в казино зарплату и сдают оборудование в ломбарды. Как справиться с проблемой

В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, который должен установить новые правила работы для участников игрового рынка.

Лудомания в армии

Официальная цель – упорядочить этот рынок, ограничить доступ военным к онлайн казино, ограничить рекламу азартных игр, очистить рынок от "серых" и "черных" игроков.

Как отметил политолог, работающий сейчас в ВСУ, Виктор Таран, идея хорошая, но как показывает опыт – этого недостаточно.

"Общество находится в слишком паскудном эмоциональном состоянии, чтобы противостоять этой напасти. Лудомания становится уже реальной угрозой и распространяется среди военных, проигрывающих зарплату и закладывающих в ломбарды оборудование. Это требует радикальных решений и не верю, что нововведения — новый контролирующий орган, реестры зависимых военных здесь будут иметь положительный эффект",

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, на смену одним коррупционерам среди регуляторов придут другие и кардинальных изменений не будет: на рынке останутся не чистые на руку игроки с сомнительным — часто российским — происхождением, которые и дальше будут нарушать закон, рекламируя свои сервисы и втягивая украинцев в игровую зависимость

"По моему мнению, нужно более кардинальное решение – запретить рынок азартных игр во время войны – точка. Разберемся с новыми правилами после победы"

, – подчеркнул Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лудомания является реальной проблемой в армии. Более того, сами военные предупреждали , что проблема может быть более угрожающей с точки зрения национальной безопасности, ведь вражеские спецслужбы вербуют военных с долгами, и это ни для кого не секрет.