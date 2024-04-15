Военные проиграют в казино зарплату и сдают оборудование в ломбарды. Как справиться с проблемой

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Ткачик Олеся
В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, который должен установить новые правила работы для участников игрового рынка.
Лудомания в армии
Официальная цель – упорядочить этот рынок, ограничить доступ военным к онлайн казино, ограничить рекламу азартных игр, очистить рынок от "серых" и "черных" игроков.
Как отметил политолог, работающий сейчас в ВСУ, Виктор Таран, идея хорошая, но как показывает опыт – этого недостаточно.
По его мнению, на смену одним коррупционерам среди регуляторов придут другие и кардинальных изменений не будет: на рынке останутся не чистые на руку игроки с сомнительным — часто российским — происхождением, которые и дальше будут нарушать закон, рекламируя свои сервисы и втягивая украинцев в игровую зависимость
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лудомания является реальной проблемой в армии. Более того, сами военные предупреждали , что проблема может быть более угрожающей с точки зрения национальной безопасности, ведь вражеские спецслужбы вербуют военных с долгами, и это ни для кого не секрет.
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