Военные предупреждают гражданских о большой опасности

Ситуация в Донецкой области остается крайне напряженной. Город Дружковка в течение всего дня находился под массированными атаками российских FPV-дронов. Об этом сообщил старший лейтенант сил обороны с позывным "Алекс", предостерегавший гражданских жителей быть максимально внимательными и не подвергать себя лишней опасности.

Дружковка под ударами дронов

По словам военного, противник активно использует беспилотники-камикадзе для поражения случайно оказывающихся в зоне досягаемости автомобилей. Вражеские дроны выбирают целью любой транспорт независимо от его назначения. Это создает особую угрозу для гражданских, передвигающихся по городу или покидающих авто на открытой территории.

"Подразделения противника отрабатывают по рандомным автомобилям, – подчеркнул офицер. — Поэтому призываем людей не парковать машины на открытой местности, особенно там, где наблюдается почти идеальный радиогоризонт для FPV-дронов. Это значительно повышает риск стать целью".

Военные призывают гражданских соблюдать элементарные правила безопасности: не оставлять транспорт в хорошо просматриваемых с дронов, избегать скоплений техники и по возможности парковать автомобили в закрытых дворах или под накрытием.

Ситуация в Дружковке в очередной раз демонстрирует, что тактика врага меняется, а гражданские объекты продолжают оставаться под угрозой. Использование FPV-дронов против случайных авто является осознанной тактикой террора, целью которой является дестабилизация тыловых населенных пунктов и создание постоянной опасности для местных жителей.

Украинские силы обороны продолжают работать над противодействием дроновой угрозе, однако призывают граждан к осторожности и дисциплине, ведь это может спасти жизнь.

