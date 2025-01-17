Военные предлагают жестко решить дальнейшую судьбу Крыма

Вопрос чей Крым у украинцев не вызывает никаких сомнений. Несмотря на заявления западных политиков, что, скорее всего, Украина не вернет Крым, военные убеждены в деоккупации полуострова. Однако считают, что не нужно предоставлять Крыму автономию.

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Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал свое видение дальнейшей судьбы Крыма.

“Мы должны четко определить, что Крым – это все-таки Украина. Какой ни в коем случае после деоккупации в будущем не должен быть автономией, иметь особый статус. Потому что любой особый статус представляет угрозу национальной безопасности государства. Можно сделать эти простые выводы”, — убежден он.

Военный убежден, что Украина на уровне государственной политики должна избавиться от комплексов неполноценности, а также желания понравиться другим государствам, ставя во главу угла интересы меньшинств.

“С уважением к другим народам и обеспечением прав и свобод, мы должны думать в первую очередь об укреплении нашей украинской идентичности, уважении украинской национальной истории, символики, названий и традиций. А полуостров должен вернуться в состав Украины как Крымская область”, отметил Жорин.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России Украина заявляла о необходимости завершения войны на границах 1991 года, было четко заявлено, что никаких территориальных уступок не будет. Со временем западные политики, как писал портал "Комментарии", начали намекать о необходимости уступок. Однако с приходом Дональда Трампа на пост президента США сценарий возвращения оккупированных территорий становится все более реальным.



