Военные предлагают жестко решить дальнейшую судьбу Крыма

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Кречмаровская Наталия
Вопрос чей Крым у украинцев не вызывает никаких сомнений. Несмотря на заявления западных политиков, что, скорее всего, Украина не вернет Крым, военные убеждены в деоккупации полуострова. Однако считают, что не нужно предоставлять Крыму автономию.
Фото из открытых источников
Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал свое видение дальнейшей судьбы Крыма.
Военный убежден, что Украина на уровне государственной политики должна избавиться от комплексов неполноценности, а также желания понравиться другим государствам, ставя во главу угла интересы меньшинств.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России Украина заявляла о необходимости завершения войны на границах 1991 года, было четко заявлено, что никаких территориальных уступок не будет. Со временем западные политики, как писал портал "Комментарии", начали намекать о необходимости уступок. Однако с приходом Дональда Трампа на пост президента США сценарий возвращения оккупированных территорий становится все более реальным.
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