Командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету. Видео сбития показали в Воздушных Силах ВСУ, информирует портал "Комментарии".

Пролет ракеты над Украиной

Отмечается, что сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой.

Напомним, ночью и утром 13 декабря российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в зоне ответственности воздушного командования "Запад".

Подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных БпЛА типа "Shahed".

Всего по данным Воздушных Сил ВСУ, было выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА. В общей сложности была сбита 81 ракета и 80 вражеских БПЛА, еще 105 беспилотников – не достигли целей (локационно потеряны).

Однако россияне активно продвигают свою пропаганду, пытаясь сообщить о "победных" попаданиях. В частности, захватчикам очень хочется уничтожить истребители F-16, переданные Украине западными партнерами. "Силы РФ нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходили подготовку пилоты F-16. Об этом сообщил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"", – пишет пропагандистское информагентство ТАСС.