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Военные показали, как вручную сбивали вражеские ракеты сегодня утром (ВИДЕО)

Боевую работу мобильной огневой группы Воздушного командования «Запад» показали в Воздушных Силах

сегодня, 15:41
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Недилько Ксения

Командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету. Видео сбития показали в Воздушных Силах ВСУ, информирует портал "Комментарии".

Военные показали, как вручную сбивали вражеские ракеты сегодня утром (ВИДЕО)

Пролет ракеты над Украиной

Отмечается, что сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой.

Напомним, ночью и утром 13 декабря российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в зоне ответственности воздушного командования "Запад".

Подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных БпЛА типа "Shahed".

Всего по данным Воздушных Сил ВСУ, было выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА. В общей сложности была сбита 81 ракета и 80 вражеских БПЛА, еще 105 беспилотников – не достигли целей (локационно потеряны).

Однако россияне активно продвигают свою пропаганду, пытаясь сообщить о "победных" попаданиях. В частности, захватчикам очень хочется уничтожить истребители F-16, переданные Украине западными партнерами. "Силы РФ нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходили подготовку пилоты F-16. Об этом сообщил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"", – пишет пропагандистское информагентство ТАСС.



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