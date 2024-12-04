Военные подтверждают подготовку вражеских штурмов на Херсонском направлении

В связи с ухудшением погодных условий, осложняющих патрулирование, своевременное обнаружение врага на подступах к островам и сообщениям, которые остались между правым и левым берегом Днепра, враг активно пытается продвинуться и накопиться для новых попыток штурмовых действий на Херсонском направлении. Об этом сообщил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

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"Туман и дождь помогает выжить вражеской пехоте на данном направлении, нам это помогает укреплять позиции, готовиться к вражеским нападкам и эффективно уничтожать врага в ближайшем будущем", — отметил военный.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что начальник Хесонской ОВА Александр Прокудин в интервью Financial Times заявил, что оккупанты собираются начать новое наступление на Херсонщине.

Украинские официальные лица подозревают, что нападение является частью плана России усилить давление на Киев до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом, ускоряя достижения на поле боя и готовясь к потенциальному наступлению через реку Днепр.

"Россия хочет начать здесь еще одно наступление", — сказал Прокудин, добавив, что российские силы собрали "300 лодок для пересечения реки". Представитель южных войск Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что российские войска пытаются захватить речные острова и подойти ближе к западному берегу Херсона. Недавно они совершили большое наступление на остров Казацкий к северо-востоку от города, вблизи Новой Каховки.

Прокудин сказал Financial Times, что Россия развернула несколько своих "лучших подразделений беспилотников" через реку Днепр, которая разделяет Херсон пополам и является линией фронта. По его словам, с берега напротив центра города россияне запускали передовые модели беспилотников, усовершенствуя боевую технику и обучая новых операторов для своего усиленного вторжения. В российских военных и провоенных Telegram каналах опубликованы десятки видео атак беспилотников на мирных жителей.