Военные отреагировали на визит Блинкена: «поддержку» Белого дома ощутили на себе

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Ткачик Олеся
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев, чтобы заверить Украину в нерушимости поддержки со стороны Соединенных Штатов. На эту новость скептически отреагировал военный Кирилл Сазонов. По его словам, военные очень хорошо на себе ощутили уровень этой "несокрушимой поддержки".
Энтони Блинкен
При этом он сообщил о ситуации вокруг Часова Яра, где он воюет. По его словам, принципиально в этом районе ничего не изменилось, а это уже хорошая новость.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Как утверждают западные СМИ, главная цель его поездки — продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов с Украиной, которая пытается отразить массированные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе. Якобы Блинкен надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении. Также Блинкен должен подвтердить информацию о том, что американская помощь будет предоставлена таким образом, чтобы укрепить оборону Украины.
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