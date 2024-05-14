Военные отреагировали на визит Блинкена: «поддержку» Белого дома ощутили на себе

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев, чтобы заверить Украину в нерушимости поддержки со стороны Соединенных Штатов. На эту новость скептически отреагировал военный Кирилл Сазонов. По его словам, военные очень хорошо на себе ощутили уровень этой "несокрушимой поддержки".

Энтони Блинкен

"Ага. Мы тут на себе прекрасно оценили поддержку со стороны администрации Байдена. Полгода уже на снарядном голоде, а обещаниями отстреливаться и сбивать самолеты очень сложно. Ну, верим в лучшее, хотя некоторые побратимы после цитаты Блинкена про поддержку выразились резко и нецензурно", - отметил Сазонов.

При этом он сообщил о ситуации вокруг Часова Яра, где он воюет. По его словам, принципиально в этом районе ничего не изменилось, а это уже хорошая новость.

"Накрывали всю ночь из арты, что логично – сильный ветер и облака для дронов неподходящая погода. Под утро еще сильнее набрасывали, но мы умеем прятаться поглубже. Попытки пролезть через нашу оборону в город ничего им не дали, кроме уменьшения количества личного состава", — сообщил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Как утверждают западные СМИ, главная цель его поездки — продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов с Украиной, которая пытается отразить массированные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе. Якобы Блинкен надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении. Также Блинкен должен подвтердить информацию о том, что американская помощь будет предоставлена таким образом, чтобы укрепить оборону Украины.



