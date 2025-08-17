Военные отреагировали на план Путина для Трампа по окончании войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом изложил список требований к Украине, при которых Кремль будет готов пойти на прекращение войны. Как сообщают СМИ, среди привычных условий от Путина также прозвучал обмен украинских территорий на прекращение огня. Украинские военные отреагировали на такие предложения Кремля об окончании войны в Украине.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что по итогам встречи Трампа и Путина на Аляске "просто выкатили нам неприемлемые условия". По его словам, "все дальше идет по плану россиян", поэтому Украина имеет два варианта дальнейших действий на войне.

"У нас есть два пути: верить в следующие переговоры, в непоколебимые гарантии, в обещания и бесконечные заявления. Или параллельно с работой на международной арене милитаризировать общество и развивать собственные оборонные возможности. И рассчитывать на себя при любом ходе событий. Выбор только за нами", — считает Жорин.

Другой военный Станисав Бунятов отмечает, что предложенный обмен территориями от Путина, который предусматривает выход Украины из Донецкой области вместо территорий в Харьковской и Сумской области с замораживанием линии фронта в Николаевской и Запорожской областях, очередная манипуляция Кремля.

"Выход из Донецкой области не принесет нам ни одного мира и не даст никаких гарантий, что русня снова не завалит мясом Харьковскую или Днепропетровскую области, чтобы потом предложить "обмен" этих территорий на признание оккупированных частью России. Это дешевая манипуляция, направленная на продолжение кровопролитной войны, без реального сценария для переговоров", — отреагировал военный.

Среди других требований, озвученных Путином на встрече с Трампом, кроме выхода украинских сил из Донбасса, также были: отказ Украины от членства в НАТО; сокращение украинской армии; отмена санкций против России; признание суверенитета РФ над оккупированными территориями; официальный статус русского языка в Украине и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп поддержал план Путина прекратить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал неожиданный гарант безопасности для Украины.