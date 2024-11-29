Военные отреагировали на назначение нового командующего Сухопутными войсками ВСУ: что говорят о Драпатом

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. На новое назначение отреагировали украинские военные.
Генерал-майор Михаил Драпатый. Фото из открытых источников
Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что получал положительные отзывы о генерал-майоре Михаиле Драпатого, а также отметил приятное личное общение.
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" указывает, что генерал Драпатый с молодой генерации военных и призывает к большему количеству таких назначений.
По его словам, Драпатый хорошо проявил себя на Волчанском направлении.
Что известно о Михаиле Драпатом
Михаил Драпатый в 2014 году командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады, под руководством которого батальон вошел в Мариуполь с бронетехникой для усиления украинских подразделений. До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон" и был одним из ключевых командиров, осуществлявших осовбождение правобережья Херсонской области. С сентября 2024 Михаил Драпатый занимал должность командующего ОТУ "Луганск".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьянна Безуглая назвала назначение Драпатого пусканием дыма в глаза от "генеральской мафии" в ВСУ.
Новости