Военные отреагировали на назначение нового командующего Сухопутными войсками ВСУ: что говорят о Драпатом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. На новое назначение отреагировали украинские военные.

Генерал-майор Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что получал положительные отзывы о генерал-майоре Михаиле Драпатого, а также отметил приятное личное общение.

"Я знаю за него только положительные отзывы. Во время визита к нам, владел наименованием позиций и их состоянием, даже на нашем небольшом участке, общался с каждым на равных и не показывал никакого главенста. Это вызвало приятное удивление. Удачи, господин генерал" , – говорит Бунятов.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" указывает, что генерал Драпатый с молодой генерации военных и призывает к большему количеству таких назначений.

"Откровенно говоря, Драпатый один из тех генералов уже другого, молодого, поколения, которое должно двигаться к должностям старый генералитет, явно засидевшийся в своих креслах и не дающий результатов", — указывает офицер.

По его словам, Драпатый хорошо проявил себя на Волчанском направлении.

Что известно о Михаиле Драпатом

Михаил Драпатый в 2014 году командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады, под руководством которого батальон вошел в Мариуполь с бронетехникой для усиления украинских подразделений. До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон" и был одним из ключевых командиров, осуществлявших осовбождение правобережья Херсонской области. С сентября 2024 Михаил Драпатый занимал должность командующего ОТУ "Луганск".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьянна Безуглая назвала назначение Драпатого пусканием дыма в глаза от "генеральской мафии" в ВСУ.