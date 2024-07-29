Российские войска продолжают попытки атаковать позиции ВСУ на Ореховско-Токмакском направлении, но украинские силы удерживают оборону. Поля и лесополосы в этой зоне заполнены телами погибших оккупантов, однако атаки не прекращаются, сообщает ТСН.

Роботино

При этом военные 65-й механизированной бригады рассказали, что зона между украинскими позициями и укреплениями оккупантов, известная как "серая зона", постоянно расширяется.

В частности, по словам военных, на Роботинском направлении русская артиллерия работает непрерывно. Села Ильченково и Сладкая Балка, временно оккупированные российскими войсками, стали плацдармом для их артиллерийских атак. Противотанкист-гранатометчик с позывным "Шмель" отметил, что сейчас война носит преимущественно дистанционный характер, с активным использованием дальнобойной артиллерии и FPV-дронов. По его словам, украинские беспилотники активно ищут враждебные позиции.

На Роботинском направлении оккупанты также предпринимают попытки штурмовать позиции украинских войск. Пехотинец с позывным "Покемоном" рассказал, что атаки происходят утром через поля, используя стрелковое оружие и дроны для ударов по позициям ВСУ.

Противотанкисты 65-й бригады имеют большой опыт уничтожения вражеской бронетехники. "Шмель" отметил, что на Токмацком направлении они сосредотачиваются на штурмовиках, поскольку российская техника больше не продвигается к переднему краю.

Пехотинцы 65-й бригады сообщают, что вся линия боевого столкновения на Токмакском направлении пылает. Село Роботино полностью уничтожено, а оккупанты разгромили даже подвалы. Поэтому невозможно закрепиться на месте. Военные подтверждают, что "серая" зона на Роботинском направлении увеличивается из-за выжженных территорий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безугла обвинила генштаб во лжи, когда там заявляли, что Роботино находится под контролем Украины.



