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"Военные на Львовщине изготовляли и сбывали наркотики": что известно

Россия распространяет очередной фейк об украинских защитниках

17 июля 2025, 17:40
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Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк об украинских защитниках с целью дискредитации воинов и подрыва доверия общества к ВСУ.

"Военные на Львовщине изготовляли и сбывали наркотики": что известно

Военные. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли информацию, что якобы "на Львовщине задержали военнослужащих 80-й ОГШБр за изготовление и сбыт наркотиков на 7 миллионов гривен". Неверную информацию в Telegram-каналах распространяют российские пропагандисты.

В Центре подчеркнули, что вражеская пропаганда подделала настоящую новость, вышедшую во львовском медиа "НТА". Действительно, полиция Львовщины и СБУ сообщала об изъятии большой партии кокаина и психотропов. Однако никакого подтверждения причастности военных нет.

"Манипуляция заключается в добавлении к реальной новости несуществующих фактов о военных, являющихся частью дезинформационной кампании кремля по дискредитации Сил обороны Украины, исследовали кейс фактчекер из VoxCheck", — говорится в сообщении Центра.

Также аналитики отметили, что российские пропагандисты уже не в первый раз дискредитируют украинских защитников, в том числе с 80-й ОДШБр.

В Центре напомнили, что ранее вражеская пропаганда распространяла ложь, что "военный 80-й ОДШБр заставил своего сына торговать наркотиками" и о том, что военнослужащему бригады "объявили подозрение из-за избиения полицейского в Харьковской области".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда постоянно тиражирует фейки об Украине, чтобы оправдать войну, подорвать доверие западных партнеров и посеять панику среди украинцев. Вражеская пропаганда снова запустила в информационное пространство старый вброс о якобы попытках Украины создать "грязную атомную бомбу".




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Источник: https://t.me/spravdi/47953
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