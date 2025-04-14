Военные на фронте погибают от ядовитого газа: что известно

В Главном управлении разведки рассказали о фактах отравления украинских военных. Россия системно применяет химикаты на фронте. Оккупанты сбрасывают боеприпасы с ядовитым газом.

Ситуация на фронте. Иллюстративное фото

"Из-за несостоятельности российской оккупационной армии достичь поставленных кремлевскими вождями задач на поле боя захватчики используют на фронте химикаты ― во время войны против Украины российские войска придали соответствующую практику системный характер", — пояснили в ГУР.

Отмечается, что сейчас на линии боевого столкновения, в частности, в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

"Больше всего, речь идет о гранатах РГ-Во (ручная граната — вещество отравляющее): оккупанты сбрасывают их с беспилотников на позиции Сил безопасности и обороны Украины. Примененный российскими захватчиками газ поражает слизистую оболочку и дыхательные пути. Нахождение в зоне поражения химикатом без средств защиты может иметь летальные исходы – к сожалению, среди защитников Украины уже есть погибшие”, — объяснили ситуацию на фронте в ГУР.

В разведке пояснили, что продолжаются экспертизы применяемого россиянами химического вещества с целью его точной идентификации.

Напомним, российскую пропаганду, как писал портал "Комментарии", поймали на распространении очередного фейка. Россияне пытаются посеять панику среди жителей приграничных населенных пунктов.

Сообщается, что в Сумах якобы ввели карантинные меры из-за неизвестной эпидемии среди солдат ВСУ, возвращающихся с линии боевого столкновения. Эта информация является фейком.



