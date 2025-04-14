Военные на фронте погибают от ядовитого газа: что известно

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Кречмаровская Наталия
В Главном управлении разведки рассказали о фактах отравления украинских военных. Россия системно применяет химикаты на фронте. Оккупанты сбрасывают боеприпасы с ядовитым газом.
Ситуация на фронте. Иллюстративное фото
Отмечается, что сейчас на линии боевого столкновения, в частности, в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
В разведке пояснили, что продолжаются экспертизы применяемого россиянами химического вещества с целью его точной идентификации.
Напомним, российскую пропаганду, как писал портал "Комментарии", поймали на распространении очередного фейка. Россияне пытаются посеять панику среди жителей приграничных населенных пунктов.
Сообщается, что в Сумах якобы ввели карантинные меры из-за неизвестной эпидемии среди солдат ВСУ, возвращающихся с линии боевого столкновения. Эта информация является фейком.
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