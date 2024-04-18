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Военные на фронте настолько устали, что засыпают на ходу. Нужна мобилизация всей страны

Ситуация на фронте мягко говоря не самая лучшая, об этом в Фейсбуке пишет военный Егор Фирсов. По его словам, пришло время для мобилизации всей страны

18 апреля 2024, 19:34 comments1746
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Егор Фирсов, в целом ситуация на фронте "конечно, мягко говоря – не найс". В первую очередь потому, что интенсивность боевых действий растет все больше, а людей в армии становится все меньше.

Военные на фронте настолько устали, что засыпают на ходу. Нужна мобилизация всей страны

Егор Фирсов

"Те, кто работает сейчас – падают с ног. Выбывающих в результате больничных и ранений — некому заменить. Недавно одну из моих групп остановили на блок посту, ребята были такие уставшие, что ВСП подумали, что они пьяны. Ситуацию разрулили, но даже ВСП мне в телефоне признали, что за последние полгода очень часто путают пьяных с уставшими бойцами, которые просто засыпают на ходу",
– рассказал Фирсов.

По его словам, война сравнима с перетягиванием каната. Мы значительно сильнее и сообразительнее, только на противоположной стороне у противника три постоянно меняющихся состава команды, которые заходят на раунды более свежими силами. И на несколько раундов, говорит он, тебя хватает – а дальше ты все больше устаешь и тебе тяжело противостоять противнику, у которого свежие силы.

"Сколько угодно можно изготовить дронов: миллион или миллиард – но запускают их люди, причем не кое-какие, а подготовленные и мотивированные, – без людей дроны не летят и техника не едет. Удручает, еще то, что время начинает играть против нас все активнее. Мне, чтобы с нуля сформировать расчет (группу бойцов) fpv дронов, нужно от 3 до 6 месяцев",
– рассказал Фирсов.

По его словам, нужна наконец-то мобилизация всей страны, и речь не в донатах, речь в серьезном вовлечении каждого человека и учреждения в оборону.

"Нужна мобилизация предприятий, где не военный собирает деньги на ремонт авто, а уже готово мобилизованное СТО в Краматорске, что делает потоком авто подразделениям. Командир Танковой роты не должен искать, где ему сделать мангалы – нужно мобилизовывать предприятия, которые будут варить мангалы под ключ. Серьезные защитные сооружения нужно производить по всей стране, с привлечением предприятий и администраций западных областей. Подобных примеров очень много, — и мобилизация всей страны здесь на фронте не ощущается",
– рассказал военный.

По его словам, нужно уже наконец-то просыпаться, потому что риск потерять страну в этом веке высок как никогда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина ожидает помощи оружием от США.




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Источник: https://www.facebook.com/egor.firsov/posts/pfbid02cnScqy96nZF7zRVJxC7TYAnadazxqEADamA3ioKoUVNt7js3mPUNkyoegix8YgV3l
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