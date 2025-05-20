Военные молят о помощи местные власти: что происходит на дорогах

В сети последние дни появляется все больше сообщений и видео об обстреле важных дорог между прифронтовыми городами. Враг прицельно бьет буквально по всем проезжающим по дороге автомобилям. Наибольшее обострение сейчас на трассе Доброполье-Краматорск. Этими путями ездят гуманитарные, эвакуационные, военные и медицинские автомобили, которые в том числе эвакуируют раненых. Также есть движение и гражданских автомобилей.

Уничтоженные авто на трассе Доброполье-Краматорск

Враг прицельно бьет дронами по машинам, не давая шансов выжить.

Военные неоднократно призывали местные и областные власти посодействовать этой ситуации, в частности, по меньшей мере, закупить антидроновые сетки из бюджета, чтобы хоть минимально защитить проезд по путям.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин также задается вопросом, когда будет какое-то системное движение по защите дорог в прифронтовых районах антидроновыми сетками.

"П*доры сейчас зашивают целые трассы. В наших прифронтовых городах спокойно летают дроны врага, и им ничего не мешает в**бывать как военные, так и гражданские авто. Каждый день это погибшие и раненые, даже не на ЛБС! Этих жертв можно избежать, если принять соответствующие решения. В первую очередь в виде обязательной статьи расходов местных бюджетов. Но некоторым лучше по ходу закупить стеклянные остановки…", – отметил военный.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что ВС РФ заявляют об оккупации села Марьино в Сумской области, а также населенного пункта Новооленовка Донецкой области. Об этом сообщает оккупационное Минобороны РФ.

Оккупация населенного пункта Новооленовка в Донецкой области позволяет существенно ограничить логистику ВСУ в окрестностях Константиновки, сообщили прокремлевскому агентству ТАСС в российских силовых структурах. "Новооленовка позволяет нашим силам существенно ограничить логистику противника южнее, западнее и юго-западнее населенного пункта", — сообщили в силовых структурах.