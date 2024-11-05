Военные КНДР вместе с паспортами получили страшные задачи: детали

Главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что основная задача прибывших на Курщину северокорейских военных – это участие в боевых действиях вместе с российскими подразделениями, сказал он в эфире телемарафона.

Войска КНДР

На вопрос о роли этих военных Катков ответил, что их цели не отличаются от задач русских сил.

"Если речь идет о военных КНДР, то те самые, которые стоят перед российскими военными один в один – то есть убивать украинцев", — подчеркнул Катков.

По его данным, в Россию было направлено около 10-12 тысяч северокорейских военных, и они будут напрямую задействованы на фронте.

"Речь идет о торговле пушечным мясом. Причем, даже не за деньги – за рис. Якобы, по последней информации, КНДР получит от Российской Федерации достаточно значительные поставки продовольствия, в частности риса. И за этот черт они рассчитываются своими военнослужащими, получающими паспорта Российской Федерации", — добавил Катков.

По его словам, наиболее подготовленные северокорейские военные проходят кратковременный курс общевойсковой подготовки в России, где учатся выполнять команды российских офицеров. Военные не объединяются в отдельный корпус, а привлекаются к общим задачам с российскими подразделениями.

Катков также добавил, что эти военные прибывают в Россию без собственного вооружения и снаряжения, а полное обеспечение им предоставляет РФ, маскируя их за счет выдачи российских паспортов.

Кроме того, Катков отметил, что РФ передает КНДР ракетные и ядерные технологии, напоминая, что первый ядерный реактор в Северной Корее был построен еще при поддержке Советского Союза. Россия продолжает содействовать КНДР в ядерных разработках.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ уже имели первый бой с военными из КНДР.



