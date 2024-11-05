Военные КНДР вместе с паспортами получили страшные задачи: детали

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что основная задача прибывших на Курщину северокорейских военных – это участие в боевых действиях вместе с российскими подразделениями, сказал он в эфире телемарафона.
Войска КНДР
На вопрос о роли этих военных Катков ответил, что их цели не отличаются от задач русских сил.
По его данным, в Россию было направлено около 10-12 тысяч северокорейских военных, и они будут напрямую задействованы на фронте.
По его словам, наиболее подготовленные северокорейские военные проходят кратковременный курс общевойсковой подготовки в России, где учатся выполнять команды российских офицеров. Военные не объединяются в отдельный корпус, а привлекаются к общим задачам с российскими подразделениями.
Катков также добавил, что эти военные прибывают в Россию без собственного вооружения и снаряжения, а полное обеспечение им предоставляет РФ, маскируя их за счет выдачи российских паспортов.
Кроме того, Катков отметил, что РФ передает КНДР ракетные и ядерные технологии, напоминая, что первый ядерный реактор в Северной Корее был построен еще при поддержке Советского Союза. Россия продолжает содействовать КНДР в ядерных разработках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ уже имели первый бой с военными из КНДР.
Новости