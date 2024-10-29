Военные КНДР в разы лучше российских: раскрыты ключевые опасности для ВСУ

Северокорейские солдаты, даже с базовой подготовкой, лучше российских, поскольку они моложе, выносливее и не имеют серьезных проблем со здоровьем, рассказал в эфире 24 канала военный аналитик Ян Матвеев.

Войска КНДР

Эксперт подчеркнул, что большинство российских солдат на фронте – это мужчины в возрасте 40-50 лет, страдающие многочисленными заболеваниями, связанными с возрастом и плохим питанием. Среди основных проблем он выделил заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые недуги и вредные привычки, такие как злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами. Пьянство, по словам эксперта, стало массовым явлением из-за нехватки дисциплины и тяжелых условий на фронте.

В этом контексте, заметил Матвеев, северокорейские военные, имеющие возраст 20-30 лет и базовую подготовку из стрелкового оружия, являются более подготовленными и послушными, что делает их лучше в тактическом плане.

Однако эксперт отметил, что даже хорошо подготовленные бойцы в российской армии не используются должным образом. По его словам, Путин привлекает на контрактную службу любого, даже мужчин с серьезными проблемами со здоровьем, поскольку тактика российской армии не предполагает, что солдаты должны иметь навыки военного дела или быть в хорошей физической форме.

Матвеев подчеркнул, что жизнь солдата на фронте обычно недолговечна, и главная задача – лишь переместиться из одной точки в другую, надеясь, что удастся избежать обстрелов. По его мнению, даже если отправить в русскую армию хорошо подготовленных иностранных спецназовцев, их используют так же, как и всех остальных, бросив в штурм без должной тактической поддержки.

В завершение Матвеев добавил, что в российской армии главным качеством солдата является послушание, а именно то, что северокорейские военные могут предложить в полной мере, в отличие от многих российских солдат, которые часто отказываются выполнять опасные приказы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что появление военных КНДР на войне РФ против Украины является той эскалацией, которой любой ценой пытался избежать Байден.



