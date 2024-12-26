Военные КНДР эволюционируют: нашли способ, как бороться с дронами

Украинские бойцы в Курской области получили в распоряжение заметки погибшего северокорейского военного Генга Хонга Джонга. Спецназовцы перевели уже вторую часть писем. Как отмечают в Силах спецопераций, похоже, что северные корейцы все же нашли способ, как противодействовать украинским дронам во время боев в Курской области.

Записи военного КНДР

В частности, в блокноте уничтоженного на Курщине северокорейского спецназовца расписано, как можно подстрелить украинский беспилотник на живца.

При этом в Силах спецопераций подчеркнули, что на данный момент неизвестно, это аутентичная северокорейская тактика или их так научили россияне. Но эта тактика использует живую приманку, говорится в сообщении.

Как ликвидировать дрон. При обнаружении дрона нужно создать тройку (3 человека), в то же время приманивающий дрон держит дистанцию 7 метров, а стреляющие — 10-12 метров. Если приманивающий будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент стреляющий — ликвидирует (дрон)", — говорится в записях ликвидированного корейца.

Также в блокноте есть рекомендации по тому, как избежать зоны обстрела артиллерии.

"При попадании в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела. Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно спрятаться в точке (предварительного) попадания, а затем выходить из зоны обстрела", — говорится в записях ликвидированного военного КНДР.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные из КНДР раздраконили россиян, которые не скрывают возмущения.



