Военные КНДР эволюционируют: нашли способ, как бороться с дронами

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Ткачик Олеся
Украинские бойцы в Курской области получили в распоряжение заметки погибшего северокорейского военного Генга Хонга Джонга. Спецназовцы перевели уже вторую часть писем. Как отмечают в Силах спецопераций, похоже, что северные корейцы все же нашли способ, как противодействовать украинским дронам во время боев в Курской области.
Записи военного КНДР
В частности, в блокноте уничтоженного на Курщине северокорейского спецназовца расписано, как можно подстрелить украинский беспилотник на живца.
При этом в Силах спецопераций подчеркнули, что на данный момент неизвестно, это аутентичная северокорейская тактика или их так научили россияне. Но эта тактика использует живую приманку, говорится в сообщении.
Также в блокноте есть рекомендации по тому, как избежать зоны обстрела артиллерии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные из КНДР раздраконили россиян, которые не скрывают возмущения.
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