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Военные из стран Европы могут появиться в Украине, но есть всего один вариант

Военные ЕС могут появиться в западных областях Украины на самой границе, считает политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов

23 октября 2024, 16:58
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Кравцев Сергей

Время от времени на Западе и в Украине подымают вопрос возможной отправки военных западных стран в помощь ВСУ. Но за множеством пустых слов можно с серьезностью отнестись лишь к одному варианту появления военных из стран Европы в Украине. Этот вариант состоит в том, что военные будут направлены, чтобы контролировать западные украинские границы и тем самым высвободят украинских пограничников от этой работы для участия в боевых действиях. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

Военные из стран Европы могут появиться в Украине, но есть всего один вариант

Миротворцы в Украине

Эксперт считает, что дискуссии вокруг "возможной отправки" военных ЕС просто политические маневры. Скорее всего они так и останутся на уровне разговоров. Просто потому что присутствие военных из стран НАТО даже в статусе миротворцев в любой момент может привести к их боестолкновению с российской армией. Или гибели в результате российского обстрела. И такое развитие событий может, по мнению властей этих стран, стать прямым конфликтом НАТО и россии. Именно этого очень боятся в Европе и в Москве тоже, говорит Кирилл Сазонов.

Политолог добавляет, поэтому любые решения ООН будут заблокированы россией в Совбезе ООН. А самостоятельной миссией они не приедут именно потому что будут рассматриваться в качестве солдат НАТО. Германия, Австрия, Венгрия, Словакия на это не пойдут. Да и Администрация Байдена тоже не рискнет. 

Читайте также на портале "Комментарии" — государства Евросоюза могут всерьез поднять вопрос отправки европейских миротворцев в Украину. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

В материале говорится, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что информация о помощи России от КНДР требуют более решительных шагов от партнеров Украины. 




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