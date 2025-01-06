Военные из КНДР удивили: в чем они лучше российских оккупантов

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Ткачик Олеся
Солдаты из Северной Кореи, которых российская армия вовлекает в боевые действия в Курской области, оказались неготовыми к противодействию ударам дронов. В то же время, есть риск, что полученный опыт использования беспилотников они смогут применить в противостоянии с вооруженными силами Южной Кореи, отметил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.
Войска КНДР
По его словам, украинские военные обнародовали записи с инструкциями для северокорейских солдат, демонстрирующих их неготовность к современной войне.
Кроме того, он обратил внимание на очень сильную идеологическую накачку северокорейских солдат, которые готовы жертвовать жизнью ради Ким Чен Ына, безоговорочно выполняют приказы и принимают участие в боевых действиях в Курской области как возможность получить опыт современной войны.
Попович считает, что Южная Корея должна учесть потенциальные последствия участия северокорейских солдат в войне России против Украины.
При этом он добавил, что, несмотря на низкий уровень подготовки к современной войне, северокорейские военные иногда демонстрируют большую храбрость, чем российские.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему на самом деле Ким направил своих военных на войну против Украины.
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