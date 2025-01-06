Военные из КНДР удивили: в чем они лучше российских оккупантов

Солдаты из Северной Кореи, которых российская армия вовлекает в боевые действия в Курской области, оказались неготовыми к противодействию ударам дронов. В то же время, есть риск, что полученный опыт использования беспилотников они смогут применить в противостоянии с вооруженными силами Южной Кореи, отметил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

Войска КНДР

По его словам, украинские военные обнародовали записи с инструкциями для северокорейских солдат, демонстрирующих их неготовность к современной войне.

"Северокорейские войска оказались не готовы к дроновой войне. Если обратить внимание на эти записки, то видно, что они на ходу пытаются найти средства противодействия, то есть ловить на живца. Дрон атакует одного северокорейского военнослужащего, двое других пытаются дрон сбить из стрелкового оружия, но очень часто при этом погибает сам северокорейский военнослужащий, служивший приманкой", — рассказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на очень сильную идеологическую накачку северокорейских солдат, которые готовы жертвовать жизнью ради Ким Чен Ына, безоговорочно выполняют приказы и принимают участие в боевых действиях в Курской области как возможность получить опыт современной войны.

Попович считает, что Южная Корея должна учесть потенциальные последствия участия северокорейских солдат в войне России против Украины.

"Опыт, полученный на украинском фронте, может быть использован Северной Кореей в предстоящем противостоянии на Корейском полуострове", — предостерег эксперт.

При этом он добавил, что, несмотря на низкий уровень подготовки к современной войне, северокорейские военные иногда демонстрируют большую храбрость, чем российские.

"То есть идеологическая накачка, готовность выполнять приказы, определенный уровень подготовки и одновременно неготовность к современной войне, к дроновой войне, дают основные выводы, которые можно сделать с первых недель участия северокорейских войск на театре военных действий в Курской области", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему на самом деле Ким направил своих военных на войну против Украины.



