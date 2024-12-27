Военные чувствуют себя второсортными: какое решение возмутило бойцов на фронте

Кабинет Министров Украины решил предоставить право бронировать работников некоторым организациям. Так, Кабмин разрешил бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнес к критически важным.

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Такое решение вызвало возмущение у военных на фронте. Свою позицию высказал военный блогер Кирилл Сазонов в своем официальном Telegram.

“Я, простите, уже совсем ох... Еще простите, очень удивлен и смущен. Господин премьер-министр, и что там у вас происходит. Сначала вы забронировали всех лоббистов-общественных работников по каким-то неизвестным причинам. Теперь по религиозным организациям тема пошла. А воевать кто будет? Кто будет защищать страну, где грантоедам и религиозным деятелям так комфортно жить и зарабатывать? Мы? Типа – второсортные? Вы когда такие решения принимаете, из чего исходите?”, — обратился он к украинскому правительству.

Напомним, мобилизация в Украине продолжается — нередко встречаются случаи, как писал портал "Комментарии", когда работники ТЦК мобилизуют военнообязанных, несмотря на наличие у них документов о наличии бронирования. В Сухопутных войсках сочли, что такие ситуации случаются и объяснили, что нужно сделать, чтобы таких случаев не было.

Сухопутные войска обратились к забронированным и руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, проводящим бронирование военнообязанных. Военные напомнили, что бронирование производится согласно постановлению.

Если бронирование не было оформлено в "Дии", то оно не появляется в реестре автоматически. Поэтому нужно подать в ТЦК уведомление о бронировании.