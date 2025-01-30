«Военные бригады ТРО угрожают оставить позиции из-за отсутствия ротаций»: что известно

Российские Telegram-каналы распространяют такое видео, на котором якобы военные 126-й бригады ТРО ВСУ угрожают командованию оставить позиции из-за отсутствия ротаций. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности и отмечают, что это фейк.

Иллюстративное фото

На самом же деле это видеоподделка. Проверка в инструменте Hive Moderation показала, что с 99,9% вероятностью ролик был создан с помощью искусственного интеллекта, пишут фактчекеры VoxCheck.

На фейк указывают роботизированный голос "военного" и ошибки в произношении: "пітемо з позицій" вместо "підемо з позицій", "сто двадцять шестой брігади", когда правильно "сто двадцять шостої бригади", "праблєму", а не "проблему" и так далее.

Также мимика мужчины выглядит неестественно, а проблемы с воспроизведением человеческой мимики являются распространенной проблемой дипфейков.

К слову, этот ролик распространяется только на российские и пророссийские ресурсы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в сети распространяется фейковая информация, что на улицах Польши появились открытки с негативным высказыванием по поводу президента Украины Владимира Зеленского. В доказательство добавляются фотографии, которые якобы подтверждают это. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Подробный анализ изображений указывает на их подделку: все листовки приклеены совершенно одинаково, что невозможно в реальных условиях. Кроме того, способ крепления этих листовок идентичен, что дополнительно подтверждает использование графического редактора. К тому же, указанное сообщение распространяется через сеть пропагандистских сайтов PRAVDA, о которой Центр сообщал ранее. Цель таких фейков – разжигание вражды между украинским и польским народами, а также дискредитация президента Украины в международном информационном пространстве, отмечают в ЦПД.