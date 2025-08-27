Военные активно дискутируют по поводу закона о выезде за границу до 22 лет: на что намекают

После принятия закона, разрешающего мужчинам выезжать за границу Украины до достижения 22 лет, в военной среде развернулась активная дискуссия. Многие военные видят в этом решении косвенные сигналы относительно дальнейшей мобилизационной политики государства.

Мнение военных касаемо закона про выезд из Украины

Свою позицию публично высказал украинский военный Бунятов Станислав, позывный Осман. По его словам, такое ограничение может иметь несколько пояснений.

"Почему именно 22 года? Есть два варианта: либо расчет на то, что война продлится еще не менее 2–3 лет, либо это максимальный порог, к которому в перспективе планируется снизить призывной возраст — до 23 лет", — отметил он.





"Осман" подчеркнул, что решение о выезде за границу никак не повлияет на добровольцев, готовых идти воевать независимо от разрешений. В то же время, по его мнению, обществу следует внимательно присмотреться к самой формулировке нормы и ее последствиям.

Среди военных идет обсуждение, что принятый закон может быть попыткой урегулировать баланс между потребностью в мобилизации и социальным напряжением в обществе. Ведь большое количество мужчин помладше учатся, работают за границей или имеют другие причины для выезда. С одной стороны, это позволяет им легально покидать страну, с другой — закрепляет границу, которая может стать будущим стандартом для мобилизационной политики.

Аналитики также обращают внимание, что во многих странах Европы призывной возраст традиционно ниже, чем в Украине до войны, следовательно, снижение планки до 23 лет могло бы быть шагом к "европейской модели". Однако для украинского общества, уже почти три года живущего в состоянии войны, такие изменения воспринимаются неоднозначно.

Законодатели, в свою очередь, отмечают, что норма направлена на то, чтобы дать возможность молодым людям завершить обучение или реализовать краткосрочные планы, прежде чем попасть под действие мобилизационных правил. Но среди военных все чаще звучит мнение, что подлинной целью может быть подготовка к более жесткой мобилизации в будущем.

Таким образом, принятый закон открыл новую плоскость дискуссии — не только о праве молодых мужчин на выезд, но и о долгосрочных прогнозах по войне, а также о реальных намерениях власти относительно дальнейшего призыва.

