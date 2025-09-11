Военную мощь Путина можно уничтожить: на Западе озвучили интригующий сценарий

Ресурсы Запада, в том числе человеческие, финансовые, технологические, значительно превышают возможности России, что дает США и Евросоюзу потенциал полностью разрушить военную мощь РФ, фактически вернув страну в каменный век. Однако для этого необходимо также физическое присутствие западного военного контингента в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью для "Телеграфа" рассказал бывший руководитель военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европарламента Пекка Товери.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что ключевым фактором является авиация.

По его словам, Запад понимает необходимость хотя бы символического присутствия военных сил в Украине.

"Почти все сходятся во мнении, что основой безопасности должны оставаться Вооруженные силы Украины — войско с большим опытом и высокой боеспособностью. Их нужно поддерживать, возмещать потери, поставлять современные западные вооружения и совершенствовать существующие системы. Это лучшая гарантия безопасности, дополненная присутствием определенного количества эксперт.

Он напомнил, что при обсуждении гарантий безопасности для Украины некоторые считали, что понадобится до 300 тысяч солдат, что в Европе практически невозможно.

"Но зачем так много? Запад имеет в три раза больше современных истребителей, чем Россия. Западная авиация способна контролировать небо Украины, а при необходимости уничтожить военный потенциал России", — отметил Товери.

В то же время, Запад нуждается в "сапогах на земле", чтобы россияне понимали: атака будет означать ответ на западных солдат. Однако самым главным остается авиация.

Кроме того, евродепутат обратил внимание на важность американских возможностей в сфере командования и управления (C4ISR), дальнобойных средств и стратегической логистики.

"Для эффективного использования авиации нужны именно эти технологии, которые есть в руках США. Хорошая новость состоит в том, что, по сообщениям, Трамп согласился оказать воздушную поддержку в рамках гарантий безопасности", — подчеркнул он.

