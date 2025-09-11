logo

BTC/USD

116074

ETH/USD

4726.05

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Силу Путина можно уничтожить: стало известно, когда РФ окажется в каменном веке
commentss НОВОСТИ Все новости

Силу Путина можно уничтожить: стало известно, когда РФ окажется в каменном веке

Западные ВВС способны обеспечить чистое небо Украины от российских сил.

11 сентября 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ресурсы Запада, в том числе человеческие, финансовые, технологические, значительно превышают возможности России, что дает США и Евросоюзу потенциал полностью разрушить военную мощь РФ, фактически вернув страну в каменный век. Однако для этого необходимо также физическое присутствие западного военного контингента в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью для "Телеграфа" рассказал бывший руководитель военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европарламента Пекка Товери.

Силу Путина можно уничтожить: стало известно, когда РФ окажется в каменном веке

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что ключевым фактором является авиация.

По его словам, Запад понимает необходимость хотя бы символического присутствия военных сил в Украине.

"Почти все сходятся во мнении, что основой безопасности должны оставаться Вооруженные силы Украины — войско с большим опытом и высокой боеспособностью. Их нужно поддерживать, возмещать потери, поставлять современные западные вооружения и совершенствовать существующие системы. Это лучшая гарантия безопасности, дополненная присутствием определенного количества эксперт.

Он напомнил, что при обсуждении гарантий безопасности для Украины некоторые считали, что понадобится до 300 тысяч солдат, что в Европе практически невозможно.

"Но зачем так много? Запад имеет в три раза больше современных истребителей, чем Россия. Западная авиация способна контролировать небо Украины, а при необходимости уничтожить военный потенциал России", — отметил Товери.

В то же время, Запад нуждается в "сапогах на земле", чтобы россияне понимали: атака будет означать ответ на западных солдат. Однако самым главным остается авиация.

Кроме того, евродепутат обратил внимание на важность американских возможностей в сфере командования и управления (C4ISR), дальнобойных средств и стратегической логистики.

"Для эффективного использования авиации нужны именно эти технологии, которые есть в руках США. Хорошая новость состоит в том, что, по сообщениям, Трамп согласился оказать воздушную поддержку в рамках гарантий безопасности", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", после атаки российских дронов на территорию Польши Москва будет внимательно следить за реакцией Запада. О возможных целях Кремля рассказал Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-evropy/2025-09-11/5920439-rosiyu-rozbomblyat-do-kamyanogo-viku-na-zakhodi-nazvali-vazhlivu-umovu
Теги:

Новости

Все новости