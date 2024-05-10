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Военной логики нет. При каких условиях РФ пойдет на Харьков теми силами, что имеет

Террористическая Россия не руководствуется принципами военной логики и может пойти в наступление на Харьков имеющимися силами, отметил в комментарии Главреду военный эксперт Михаил Жирохов. Правда, для этого Путин должен принять решение

сегодня, 16:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Совершенно не обязательно, что террористическая Россия не пойдет в наступление на Харьков пока не соберет группировку в количестве 500 тыс человек, говорит Михаил Жирохов. По его словам, террористическая Россия не руководствуется принципами военной логики. И это, говорит эксперт, доказывают два года войны. Если захватчики хотят где-нибудь наступать, то перебрасывают несколько бригад и отправляют их в наступление.

Военной логики нет. При каких условиях РФ пойдет на Харьков теми силами, что имеет

Харьков

То есть, подчеркнул военный эксперт, если российский диктатор Владимир Путин примет политическое решение о наступлении на Харьков, то оккупанты пойдут на этот город, используя те силы и средства, которые имеют на данный момент и не будут собирать группировки, о которых часто говорят эксперты, успокаивая украинцев.

При этом Жирохов предполагает, что россияне могут бросить на захват Харькова 110 тыс. захватчиков, чтобы попытаться оккупировать Харьков.

"Если Путин примет решение о наступлении на Харьков, условно говоря, двумя дивизиями или силами 110-тысячной группировки, его приказ будет исполнен и они пойдут в атаку",
— сказал военный эксперт и добавил, что просто в террористической России совсем нет генералов, способных сказать "нет" кремлевскому диктатору.

То есть, подытожил Жирохов, если будет приказ, то оккупанты будут наступать теми силами, которые имеют.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты утром 10 мая прорвали границу в Харьковской области. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. Однако он подчеркнул, что Силам обороны удалось остановить наступление захватчиков.

Впрочем, есть информация, что оккупантам удалось захватить несколько деревень, которые, фактически, находились, в так называемой "серой зоне". Там орки пробуют закрепиться.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/nastuplenie-na-harkov-putin-sposoben-brosit-bolshe-110-tys-voennyh-ekspert-10564085.html?_gl=1*1poza0t*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxNTM0NDYyNC40MDMuMS4xNzE1MzQ0ODc0LjIwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxNTM0NDYy
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