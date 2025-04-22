«Военнослужащий 80 ОДШБр расстрелял семейную пару во Львове»: что известно

Российские Telegram -каналы распространяют дезинформацию, что якобы военнослужащий 80 ОДШБр расстрелял семейную пару во Львове, сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это фейк.

Иллюстративное фото

На самом деле: фейкоробы использовали новость "24 канала" под заголовком: "На базе отдыха во Львове посетитель стрелял в мужчину и женщину" – и подделали скриншот, подменив слово "посетитель" на "военнослужащий".

В самом тексте речь не идет о том, что злоумышленник военный. Известно лишь, что это 29-летний житель города Винники.

Фантазии о "бойце 80 ОДШБр, который потерял ногу на войне" и "стрелял в женщину, которая ему отказала" – вымысел российской пропаганды.

Цель – дискредитировать Силы обороны Украины в глазах общества и международных партнеров, отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как оккупанты распространяют информацию, что якобы удар по Одессе в ночь на 21 апреля был совершен россиянами по "военным целям".

На самом деле: в результате массированной атаки ударными беспилотниками в городе повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, учебное заведение, транспортные средства. Загорелись пожары, сообщили в Одесской ОВА. По предварительной информации, три человека пострадали.

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы", – отметил Кипер. Позже он сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу. "Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе Восстановление", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.